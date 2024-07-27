網球教練涉委外傭訂場 13人被捕 上半年反黑工拘145外傭

入境處外傭專責調查組接獲舉報稱，有外傭在港島區預約康文署場地但無使用，遂於5月展開調查，發現外傭合約僱主同屬一間網球公司的教練或職員，疑背後涉有組織運作。該處本月13日與康文署和警方展開行動，突擊巡查目標網球場地使用者身分和訂場情况，拘捕4人，包括一名涉轉售預訂網球場地賺取報酬而違反逗留條件的外傭，其合約僱主、網球教練，以及一名無合理辯解下使用和管有他人身分證的人。處方本月16日再拘捕4名外傭和3名網球教練，其後又拘捕兩名涉案網球教練家人。

訂而不用 遇巡查即現身解釋

總入境事務主任陳志偉指出，涉案5名外傭在港工作介乎數年至十數年，與涉案僱主、即被捕網球教練，均是首份合約。他指涉案外傭簽場後不會使用場地，惟警覺性非常高，會在場內逗留或附近徘徊，當發現場地主任巡查，便現身稱跟現場人士是朋友，或因身體不適而不能落場打球，免惹懷疑。

擅改停約原因「移民」 囚7月

近年因非法工作違反逗留條件的被捕外傭增加，今年5月處方簽證組處理外傭轉換僱主申請時發現，有外傭遞交「終止外籍家庭傭工僱傭合約」通知書，與前僱主遞交的不同。人員發現該外傭版本有被擦過痕迹，向其前僱主查證後獲悉外傭因表現欠佳被終止合約。該外傭承認貪方便，欲留港辦理申請，更改終止合約原因為「移民海外」，最終因向處方職員作虛假陳述及管有虛假文書，本月3日被判監7個月。

高級入境事務主任傅哲浩稱，去年10月接獲情報指有外傭在港島一間茶餐廳做洗碗工，人員喬裝顧客發現有外籍女子在餐廳廚房清潔碗碟，核實身分後拘捕該逾期逗留的前外傭。被捕人承認合約被終止後為掙更多錢，留港非法工作，以日薪約350元在餐廳工作近兩個月，被判監15個月。

陳志偉說入境處會按審批程序和規定處理外傭申請，若申請人有不良紀錄或違規行為，處方會考慮拒絕申請。