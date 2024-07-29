揚帆東瀛歷風浪 船員歸港助社群

去年3至5月首屆「#20IMPACT20」航海學習旅程，由外展訓練學校Outward Bound主辦、清水灣鄉村俱樂部冠名贊助。20名獲選船員分成兩隊各10人負責往返香港與日本的航段，航程合共26日。從海上歸來後，他們轉化海上學習經驗，服務20個青年社群。

全女班掌舵 混血兒覓自我

首段航程從香港到大阪，由10名全女班的堅毅者掌舵，連續15天、24小時不間斷地航行。「細個看過《魔盜王》後一直幻想要做海盜。」在香港土生土長的默麗雅（Rida）是巴基斯坦與香港混血兒，她形容成長路上對身分感混亂，而大海同時是圓「海盜夢」及發掘自我的場域，「在公海裏只能與剛認識的crew（隊員）相處，亦要長時間對着自己」。

惟這趟自我探索旅程絕非一帆風順。開往大阪的航道因逆風而行，風大浪急，船員忙於克服暈船、無法入睡、嘔吐，甚至月經來襲的挑戰，還需努力履行「海盜」的責任——每4小時一次在甲板輪更觀察天氣、掌舵及換帆，以及照顧全員飲食及衛生，「大家都變得很親密，因為到了那個地步就慢慢發現，真的要靠大家」。

聾啞無阻溝通 成得力助手

同船隊友Zoe大學畢業後的一年在中小學當籃球教練為生，但她稱只是權宜之計，「大家都說在香港只做教練『搵唔到食』」。由於前路迷茫，Zoe踏上航海之旅。此前對航海毫無認識的Zoe原本對開船抱有憂慮，但在其他有經驗參加者的合作下「又沒想像中那麼難」。

順風而行下，從日本返港的航程則只需11天，但對體能仍有要求。船員談卓敏（Chapman）身材高大且有駕駛遊艇經驗，成為船上得力助手。他是聾啞人士，帶同白板上船，透過手寫文字與其他隊員溝通，鬼馬性格也使他從容地與其他參加者打成一片。

返港以經驗回饋社群

回港後，20名參加者選擇各自服務的社群。Chapman選擇向聾人中心的朋友分享航海經驗，鼓勵他們走出安舒區，Chapman的9歲女兒亦因他的經歷愛上了海洋。本身是壁畫藝術家的Rida則在外展學校大網仔基地的一幅牆上與少數族裔青年創作壁畫，透過藝術彼此連結。

Zoe選擇透過籃球接觸基層兒童，鼓勵他們發掘自己的潛質，亦見證有學生透過籃球轉化家庭關係，亦變得開朗很多。「計劃目的雖說是要把學習到的知識帶給他人，但還是先要用心享受過程，然後慢慢會發現自己已經『攞緊嘢走』。」Zoe分享道。

明報記者 陳在心