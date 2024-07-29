Lalamove冀勘老撾柬埔寨科技發展

Lalamove於2013年在本港創立，翌年進軍內地及東南亞，涉足逾400城市，東南亞有越、泰等6個市場，主要提供企業物流等。競爭對手、東南亞另一主要網約物流平台Grab較早紮根東南亞，主要提供個人點對點交通和小型貨物運送（見表）。

倘中小企崛起 物流需求大

李志鵬說，Lalamove在多個市場的主要客源是中小企，藉科技提供方便和實惠的城內或跨城物流服務，解決中小企在整個物流鏈「最後一里配送的痛點」，並為當地司機創造就業。他形容Lalamove營運特色是與當地市場同步發展，「中小企生意做得好，我們業務也得益」。

李稱越南經濟發展迅速並樂於使用科技，「當地市民很擅於使用手機處理日常事務」，有助Lalamove打入市場。被問進軍新市場有何注意，他稱最重要了解當地文化和風土人情，Lalamove設有專責團隊評估不同市場，例如越南重視婦女，市民在每年兩個婦女節很常送花或禮物給女士，節日前物流需求大增；當地貨幣數值龐大，須調節手機程式界面適應。

Lalamove在柬埔寨及老撾兩國未有業務，被問會否開拓，李說新興經濟體對物流需求大，會密切留意發展機會；又稱老撾等正組成鐵路網絡，由於Lalamove無涉獵跨境物流，須先落地了解才能判斷鐵路能否帶動境內物流。他期望今次外訪可了解當地市民是否有用不同類型平台，另了解道路和電訊基建、電子商貿情况，冀與當地企業交流和吸取經驗。