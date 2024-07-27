李家超：東盟三國1.2億人口商機大 抵老撾將晤領導人 介紹港發展爭入RCEP

黃志祥李澤楷白德利隨團

李家超昨傍晚抵達老撾，展開為期6日的行程，代表團晚上與中國駐老撾大使方虹晚宴。隨團出訪的30多名高級別代表，來自工商金融、運輸物流、創科及旅遊等界別，包括信和集團主席黃志祥、電盈主席李澤楷、太古主席白德利等。

李家超昨午出發前在機場表示，此行有3個目的，包括增強政府層面的溝通聯繫。他會與當地領導人會面，介紹香港的經濟發展及機遇，亦會繼續爭取他們支持香港加入RCEP。

李：作「超級聯繫人」 助打進內地市場

他又說，此行會推動不同地方經貿往來，介紹香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，以香港可提供的專業服務、經驗及人脈等，帶領他們享受香港機遇，並進入內地市場。另外政府亦會推進人文交流，包括旅遊、教育、人才及青年等。

今次是李家超任內第三次出訪東盟國家，同行的商經局長丘應樺昨接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，去年東盟之行到訪新加坡、印尼及馬來西亞成果豐碩，今次到老撾、柬埔寨和越南主要尋找商機，並向各地政府及商界介紹香港的優勢，打通經貿關係及加強合作。丘應樺稱，今次亦會繼續爭取盡快加入RCEP，為香港帶來更多商機，但他稱本港經濟始終受多項因素影響，就算跟東盟合作增多，亦難推高今年最多3.5%的經濟增長預測。

丘應樺：受多因素影響

暫難推高今年經濟預測

被問到今次出訪的3個國家經濟規模較小，是否能有效推動經濟貿易，丘說每一個國家都有強項，不能互相對比，今次到訪的越南經濟強勁，柬埔寨正在發展，老撾則是今年東盟主席國，商機仍然很大。他指出，香港與東盟十國關係非常好，東盟亦是香港第二大貿易伙伴、世界第五大經濟體，去年雙邊貿易額達1446億美元，對香港非常重要。他期望在新經濟體找到商機，發揮香港多方面如專業服務的優勢，協助此類國家發展經濟。

明報記者 張逸羲 老撾報道