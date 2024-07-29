醫學博物館擬辦新冠展 記社會影響汲教訓

香港醫學博物館坐落半山堅巷，由紅磚建成的3層愛德華式建築，在一片高樓中格外矚目。前身是上世紀初的「細菌學檢驗所」，屬本港首間專為公共衛生和醫學化驗而設的檢驗所。

這座盛載着傳染病和抗疫歷史的大樓，現時常設SARS展覽，記錄香港2003年SARS抗疫一戰。此外，相鄰位置擺放機器，播放着有關新冠病毒和新冠疫苗的簡介資料；博物館內有關香港衛生和醫療發展史的展板，則尚未更新至新冠抗疫一章。

如今新冠病毒在本港已演變成風土病，生活漸回復正常，但其中第五波大爆發奪走9000多人生命，為香港留下傷痛和教訓。麥衛炳說，醫學博物館使命包括保護醫學歷史和文物，推廣健康和醫療教育，目前正籌備於2026年舉辦新冠疫情展覽，目的除了教育公眾，同時希望社會各界汲取疫情教訓。

蒐抗疫實物展出

盼「展覽唔止醫療」

麥衛炳說，除了記錄新冠疫情爆發過程，涵蓋新冠病毒、疫苗等基本知識，亦相信會有互動裝置，例如透過問答題形式供公眾回答，加強健康教育。就如昔日SARS展覽，他說抗疫實物為重要展品，正聯絡醫院、衛生署、醫管局、醫生等，希望收集檢測棒、防護衣物、口罩等物品供展覽。

新冠疫情長達3年多，徹底改變市民生活，一度觸發政府史無前例推出口罩令、限聚令、疫苗通行證等防疫措施。麥衛炳希望新冠疫情展覽除醫療資訊，亦記錄疫情帶來的社會影響，包括疫下失業潮、戴口罩習慣、公共衛生觀念轉變等，「希望展覽唔係只有醫療咁簡單」。

麥衛炳透露，籌備委員會現時約有10名醫生，亦會招募義工幫忙。他不諱言新冠疫情較長，涵蓋內容更複雜，相信籌備工作較SARS展覽困難。

擬邀百醫口述歷史

2026年適逢醫學博物館成立30周年，麥衛炳透露屆時另一項目是口述歷史計劃，擬邀請100名對香港醫學有貢獻、具影響力和代表性的醫生參與，除了行醫經歷，主要講述他們對香港醫學和社會的貢獻和影響，目前已擬定初步名單並聯絡醫生，包括港大醫學院前院長、內科學系榮休教授楊紫芝。

麥衛炳說將會揀選不同專科領域代表人物，亦冀涵蓋不同背景的醫生，包括來自公私營、本地及海外受訓醫生等。他說，包括自己約20名醫生會參與協助訪問，口述歷史計劃不僅透過影像方式呈現，亦考慮集結成書。

明報記者 楊晨 陳柔雅