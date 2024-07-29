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觀塘線4站停駛 行動不便者怨繞道 太子往黃埔車程多16分鐘 港鐵爭取今晨復常

【明報專訊】港鐵觀塘線來往太子及何文田站列車昨暫停服務，以更換油麻地站隧道電纜吊架，港鐵預計今晨首班車開出前恢復服務。受工程影響，太子站昨成為觀塘線與荃灣線唯一轉車站，站內月台湧現人潮，港鐵須實施人流管制，部分通道及樓梯只供單向行走，亦有扶手電梯停止運作，有行動不便人士不滿安排。本報記者另實測由太子前往黃埔的替代線路，由原本一程直達變成轉3次車，耗時26分鐘，較原路線乘車時間長16分鐘。

港鐵：人流管制需停部分電梯

港鐵昨晚發新聞稿稱，各項工序進度良好，在完成並確認各項安全檢查後，預期觀塘線今可按時開出頭班車，提供正常列車服務，港鐵會於頭班車開出前再公布，確認列車服務安排。港鐵又稱，昨動員逾千人在車站及巴士站協助乘客，亦於車站增加逾2500個資訊及指示牌提醒乘客；工程方面，動員逾500名港鐵及承辦商人員。

本報記者昨早於太子站觀察，人流於下午開始湧現。月台設欄杆分隔來往人流，各出入口及閘門均有警員及職員持光棒或標示牌向乘客指示路線，站內不時有廣播提醒乘客臨時列車安排。原通往大堂及出口的樓梯只供下行，乘客要經扶手電梯直上大堂，再循下行樓梯往不同月台，但有個別上行電梯停止運作。連接月台與大堂的升降機不時有逾20人排隊，職員不斷呼籲帶嬰兒車或坐輪椅以外的其他乘客使用樓梯或電梯。

手持拐杖、行動不便的黃先生從油麻地經荃灣線到太子站，轉乘觀塘線往九龍灣，其間曾來回兩層月台覓路；他指站內有電梯停用，升降機又不足，大部分人要行樓梯，「好似無考慮過我哋呢啲行得唔係咁好嘅人」。黃小姐因膝蓋受傷，未能抬腳走梯級，需乘升降機，她表示等候期間已向職員表示行走不便，但職員仍多次建議她行樓梯，令她感不耐煩，最後等了3輪升降機才能進入。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲回應稱，為確保乘客安全有序，有必要實施相關措施，稱明白對有需要人士及長者不便；她指早上車站運作大致暢順，感謝乘客包容體諒。

本報記者昨實測來往太子及黃埔的乘車線路，原本路線有4個車站受影響。兩站原可經觀塘線直達，最快的臨時替代線路則需轉3次車。記者下午2時許於太子站出發，到達九龍塘站轉乘東鐵線至紅磡，再經荃灣線往何文田，最後再轉回觀塘線至黃埔，耗時26分鐘，較原路線乘車時間約10分鐘長了16分鐘。

乘客寧轉港鐵 免費巴人稀

另外，港鐵提供兩條九巴免費巴士線來往油麻地至何文田及黃埔，但乘車人流稀少，其中「車接車」的30X線不時在油麻地站外「車等人」。有乘客認為直接在地鐵站內轉車，較轉乘其他交通工具方便。

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相關字詞﹕人流管制 太子站 港鐵觀塘綫

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