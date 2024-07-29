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【Emily】少數族裔關愛隊成立 首批8支 年底增至10 陳國基料年幫5000戶

【明報專訊】首批共8支少數族裔關愛隊噚日正式成立，服務地區包括油尖旺、觀塘同灣仔區等。署理特首陳國基話年底會加到10隊，透過探訪同外展服務，預計一年幫到至少5000個少數族裔家庭；佢話關愛隊主要由少數族裔組成，大家「同聲同氣」容易溝通，仲話想鼓勵少數族裔加入關愛隊做義工。

陳國基噚日同民青局長麥美娟主持「多元文化慶回歸嘉年華暨少數族裔關愛隊啟動禮」，佢話8支少數族裔關愛隊成立，強化𠵱家全港8間少數族裔人士支援服務中心嘅服務。佢並提到九龍中、新界東兩間少數族裔支援中心預計年底啓用，到時會多兩隊關愛隊，預計每間新增嘅中心每年營運費約1100萬元，服務對象唔可以少過8000人，有需要會再增加中心。

隊員：有少數族裔生活不便 盼增家訪解困

新家園協會HOME中心嘅油尖旺少數族裔關愛隊隊長、註冊社工李世禮話，關愛隊唔計佢仲有3個少數族裔成員。至於中心服務同關愛隊有咩分別，佢話以前主要係少數族裔嚟中心參加活動，嚟緊關愛隊會更主動出擊做多啲家訪，話政府KPI要求佢哋一年探訪大約500個家庭。

香港基督教服務處CHEER中心嘅觀塘區同港島東區少數族裔關愛隊員、事工幹事Aqib係嚟咗香港8年嘅巴基斯坦人，佢話有啲少數族裔喺香港面對語言障礙，有啲人就難搵工，未來希望多啲家訪搵出有需要嘅人，向佢哋提供香港房屋、學校等不同資訊。

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