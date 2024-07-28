數字辦下半年推演練 「白帽黑客」助堵漏洞

推滲透測試 確保不礙操作

黃志光說，近年不論政府或私營機構都更多使用數字系統，以政府為例，不論是面向市民、業界或內部系統共有不下3000多個，每年都有逾200個作更新或推出新系統，部分出了問題，確需關注。數字辦成立後，黃稱除由部門履行防禦系統的責任，數字辦亦會在外圍監測，包括蒐集情報、了解新的攻擊手法等，若發現有針對某政府部門的攻擊，會盡快通知對方防範。

黃說，數字辦會籌備攻防演練邀請部門或公營機構參與，在特定時間及場地由「紅隊」嘗試攻擊及入侵系統，同時由「藍隊」助部門應對，以加強人員警覺及反應能力。他強調會全程記錄演練過程的動作，確保是獲授權及不會令系統受實質影響。

美國網絡安全公司CrowdStrike早前更新軟件出現「缺陷」，導致全球Windows系統現「藍屏」，影響各行各業包括本港機場。黃志光說事件對香港業界影響不算大，政府亦沒用受影響軟件，但事件反映機構或政府部門一定要有後備系統，不能太依賴單一系統提供服務；而每次更新系統要在受控環境做測試，確保任何改動不影響運作。