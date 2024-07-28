冀內地專科培訓接軌本地 盧寵茂稱可考慮資格互認 醫專：制度成熟後 按既有機制承認

醫專深圳校首批學生2027畢業

醫專透露，中心去年起正式收生，在臨牀腫瘤科、急診科、腎內科和婦產科4個專科共收生57人，培訓期4年，料2027年畢業。資料顯示，除了上述4個專科，中心亦提供麻醉科、神經外科、兒科共7個專科培訓，並以港大深圳醫院等12家深圳市醫院作培訓試點。

醫專表示，目前該院有「專科註冊資格審核／專科資歷審核」機制，審核不同國家或地區的非本地專科資格是否與醫專認可水平相若，醫專會在深圳專科培訓制度成熟後，再考慮在既有機制下承認其專科資格。醫衛局昨晚向本報補充稱，會在有關制度成熟後再考慮與內地相關單位探討建立專科資格認可安排。

林志釉：內地現無專科資格制度

醫委會委員、香港病人政策連線主席林志釉稱，據他了解，目前內地專科醫生並沒「資格」制度，主要看醫生於什麼部門任職多久、負責什麼工作等去判定他屬哪一專科，本港的醫學專科則每科各有獨立考核制度，通過才可獲相關專科資格。林認為，中心日後如可頒授內地專科資格，且可與港互認，雖然培訓及考核內容或需按內地情况調整，但原則上需確保內地專科資格水平與港一致，以保障病人利益。

研跨境器官移植 設恆常機制

另外，本港兒童醫院日前接收內地一份臍帶血造血幹細胞，將為一名患重型地中海貧血症的5歲女童做移植手術。盧寵茂昨稱，盼可繼續努力設立跨境器官捐贈移植恆常機制，除了在有緊急個案時申請，亦有自動分配制度，可把暫時沒個案需要的器官按機制分配予另一方。他說，建立機制將涉及器官出入境法規，料相關法律需改動才可落實。