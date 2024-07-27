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港聞

港聞二

聘SEN青年冀社會包容 義賣店長獲救助兒童獎

【明報專訊】香港救助兒童會昨日舉行首屆「救助兒童獎」頒獎禮，表揚13名對兒童帶來正面改變的人和機構，得獎者「愛心二手站」創辦人龔黃螢敏2009年確診末期癌症，抱「做到幾多得幾多」心態，開設義賣店聘請特殊教育需要（SEN）青年，冀社會接納他們犯錯：「BB時你會覺得可愛、很大包容，但成年人軀殼為何你不包容呢？」

龔太10年前創立二手站，免費派發二手物品給弱勢社群，後來認識到一些SEN孩子的母親，得知政府支援只涵蓋讀書階段，故希望開店為他們提供就業機會。龔太至今聘請超過30名SEN青年，最大的「仔」超過40歲，龔太稱有些規矩需要不斷重複教，以媽媽心態對待他們，「永遠放唔到手」。

青年辦情緒教育

建互信改善師生關係

另一得獎者23歲的郭梓樂是「JUST FEEL感講」機構共同創辦人。曾任小學教師的他2018年辭職，在不同學校推廣情緒教育，至今與逾30所小學合作，為師生及家長提供為期3年的培訓和設計情緒教育課程，教材包括如何以小故事教學生正確面對衝突和表達感受。郭說，社會習慣用權威、處罰控制學生，他希望他們在安全感中成長，慶幸有教師參與課往後，與學生關係得到改善，學生不再害怕教師，更主動分享家庭狀况。

主要教導讀寫障礙學生的博雅思教育中心創辦人陳卓琪也是得獎者之一，她自小患讀寫障礙，希望幫助境况相同的學生。

過來人助讀障學生

她表示，讀寫障礙學生學習易感挫折，串字百次都會忘記，但並非無方法令他們學習更容易，舉例可用圖像協助認字，如「在」字就可聯想成馬戲團帳幕中踩鋼線的小孩，讓學生重拾學生興趣。

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