阿根廷球迷會巴士巡遊取消 指警多方顧慮 包括真實意圖

警：按實况依法處理

維護國安 保護權利自由

警方昨回應稱，一如以往在處理公眾活動時會與相關團體或人士保持緊密聯繫，並按實際情况依法處理，以維護國家安全、公共安全、公共秩序，以及保護他人的權利和自由。警方在接獲主辦單位通知後，會就活動目的、性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等因素全面評估風險，再視乎結果採取相應措施處理。

阿根廷國家足球隊先後於2021年及今年美洲國家盃、前年世界盃和洲際超級盃奪冠。香港阿根廷足球球迷會前日在facebook專頁表示，管理團隊當日與警方開會，包括16名不同部門警員出席。球迷會表示，管理團隊已盡力向警方解釋巴士巡遊安排，惟警方仍有多方面顧慮，因此相信獲批不反對通知書機會甚微，故宣布取消相關活動，改以慶功晚宴取代。若已付費參與巴士巡遊但決定不參加晚宴者，會方將陸續安排退款。

帖文未有交代阿根廷國家隊引起什麼風波。本月中舉行的美洲國家盃決賽，阿根廷隊擊敗哥倫比亞隊衛冕，賽後中場安素費南迪斯在社交網直播時與部分隊友唱出針對法國隊非洲裔球員的歌曲，掀起種族歧視風波。本報向該會查詢與警方會面詳情，對方稱已充分交代，不另作回應。

翻查資料，該球迷會於2019年成立，前身為阿根廷球迷足球隊，旨在透過舉辦足球友誼賽及飯局等活動，凝聚本港阿根廷國家足球隊球迷。