司法機構接受生成AI 禁代下司法決定 現階段無意應用於法律分析撰寫判辭

司法機構發出的《使用生成式人工智能的指引》，列出使用生成式人工智能的7項大原則、4個潛在用途等（見表），又說今次是首份指引，參考過英國、加拿大、新西蘭及內地的做法，司法機構會留意各地最新發展，需要時再更新。法律界及學者普遍歡迎做法，形容是大勢所趨。

生成式人工智能普遍容許用家透過輸入簡單指令，得出相應要求的文字、圖像甚至影片，被視為可取代繁瑣文書處理甚至分析工作。司法機構前日公布的新指引，列舉生成式人工智能的4個潛在用途，包括整理涉及大量文字的資訊、法律翻譯、撰寫演辭或行政工作，但與英國及新西蘭的做法相若，不建議用作法律研究或分析。新指引解釋，生成式人工智能基於概率運作，而非透過理解行文間的微妙差別或語景撰文，有可能得出不準確或偏差的結論，故除非有足夠的保密技術，同時有可確保準確及可靠的內置查核機制，否則不建議用於法律分析。

指引提示保密風險虛構案例

新指引未列明生成式人工智能可否用於撰寫判辭，或使用時需否申報，但當中提及的4個潛在用途中，整理資訊及法律翻譯不時見於判辭的前期準備工作。司法機構回覆本報表示，鑑於目前市場可用的生成人工智能工具所潛在的風險和限制，現階段無意將該技術應用於法律分析及撰寫判辭等相關司法工作。

司法機構同時在指引中，警示存在的多個風險或局限，例如其中一項原則列明，使用者需考慮保密原則，不應在相關平台輸入機密或敏感資料，也應小心人工智能「產生幻覺」（hallucinate）提供不存在的案例或法律條文。指引亦提醒法官或司法機構人員，使用時必須核實內容，否則可能導致不公，破壞社會對法庭的信心。指引也提醒，法官或司法機構輔助人員須為生成式人工智能平台的最終成品負責。

大律師會歡迎新指引

大律師會主席杜淦堃歡迎司法機構新指引，他表示不少地方的法官及律師已用生成式人工智能，趨勢只會持續，提供指引屬必須及正面之舉。

中大法律學院副教授Stuart Hargreaves樂見司法機構對使用生成式人工智能持開放態度。他認為，根據指引，技術多用於行政工作，但認為可進一步明文禁止轉授任何司法職能，他說中期而言，人工智能或可改善司法機構後勤運作效率，但由於市面上未有足夠能力完成複雜法律分析的相關技術，對能否壓縮撰寫判辭的時間有保留。