漁民指規定嚴格難從 業界申撥款研燈光盼改善

鄭先生解釋，若燈光一定要垂直射向水面，則「變咗照船而不是照魚」，捕魚效率大減，另一方法則是在船上安裝延伸船外兩側的支架，再安裝燈光垂直向下射，但重心便會落在吊滿燈光的支架，小船易失平衡翻倒。他又稱，早幾十年前他父親捕魚的那個年代，燈光全部都是45度角打斜射，那時候有關部門沒說不行，如今卻加強執法，令現在的漁民很難接受這個轉變。

香港漁業聯盟主席姜紹輝表示，去年曾希望申請有關基金資助，測試怎樣的角度、光度、燈具和照射方法是大家可接受的。他說有漁民迷信燈光照得愈光愈遠便好，但有燈光廠商不這樣認為，故短期內會做研究，希望能提供意見予政府，他認為若不影響航道安全，不應有那麼多管制。

漁署：倘罪成 即罰停內地漁工配額

漁護署回覆稱，目前收到一宗有關研究改善光燈捕魚裝備的漁業持續發展基金資助申請，項目旨在設計能盡量減低光污染並符合相關法例及安全準則的光燈捕魚裝備作示範，並向業界推廣，該項目正審批。

署方又說，根據內地過港漁工計劃，申請人如於作業時違反光燈捕魚法例及被判罪成，將觸發懲罰措施，被署方取消其內地過港漁工配額，一年內不考慮其申請。過去3年有一名申請人因上述情况被取消內地過港漁工配額，另有數宗個案正處理。

（城市保育）