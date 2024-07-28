 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

漁民指規定嚴格難從 業界申撥款研燈光盼改善

【明報專訊】不當使用光燈捕魚的投訴個案去年明顯增加，有學者稱強光會影響岸上居民作息（見另稿）。海事處和漁護署去年9月出版小冊子提醒漁民，應選用合適燈罩覆蓋燈源，並垂直射向水面，但本報本月19日出海觀察發現大多沒按規定安裝燈罩。使用燈光圍網捕魚的鄭先生稱，有關要求嚴格亦難讓漁民捕魚，更指投訴的人「你買咗間屋，但唔係買埋個海」，認為他們不是身處漁民的處境，卻以他們的方式禁止漁民「搵食」。

鄭先生解釋，若燈光一定要垂直射向水面，則「變咗照船而不是照魚」，捕魚效率大減，另一方法則是在船上安裝延伸船外兩側的支架，再安裝燈光垂直向下射，但重心便會落在吊滿燈光的支架，小船易失平衡翻倒。他又稱，早幾十年前他父親捕魚的那個年代，燈光全部都是45度角打斜射，那時候有關部門沒說不行，如今卻加強執法，令現在的漁民很難接受這個轉變。

香港漁業聯盟主席姜紹輝表示，去年曾希望申請有關基金資助，測試怎樣的角度、光度、燈具和照射方法是大家可接受的。他說有漁民迷信燈光照得愈光愈遠便好，但有燈光廠商不這樣認為，故短期內會做研究，希望能提供意見予政府，他認為若不影響航道安全，不應有那麼多管制。

漁署：倘罪成 即罰停內地漁工配額

漁護署回覆稱，目前收到一宗有關研究改善光燈捕魚裝備的漁業持續發展基金資助申請，項目旨在設計能盡量減低光污染並符合相關法例及安全準則的光燈捕魚裝備作示範，並向業界推廣，該項目正審批。

署方又說，根據內地過港漁工計劃，申請人如於作業時違反光燈捕魚法例及被判罪成，將觸發懲罰措施，被署方取消其內地過港漁工配額，一年內不考慮其申請。過去3年有一名申請人因上述情况被取消內地過港漁工配額，另有數宗個案正處理。

（城市保育）

相關字詞﹕漁護署 漁民 漁業 光燈捕魚

上 / 下一篇新聞

江旻憓為港奪今屆首獎牌 女子重劍個人賽取突破 寫個人奧運最佳成績
江旻憓為港奪今屆首獎牌 女子重劍個人賽取突破 寫個人奧運最佳成績
多個商場直播江旻憓比賽 氣氛熱鬧掌聲不斷
多個商場直播江旻憓比賽 氣氛熱鬧掌聲不斷
崔浩然商場看直播撐Vivian 信張家朗「大心臟」
崔浩然商場看直播撐Vivian 信張家朗「大心臟」
何詩蓓戰200自無懼澳洲雙妹 任港隊旗手成爭金最強動力
何詩蓓戰200自無懼澳洲雙妹 任港隊旗手成爭金最強動力
趙顯臻賽艇單人雙槳梗頸四 今轉戰復活賽
趙顯臻賽艇單人雙槳梗頸四 今轉戰復活賽
港柔道女將王嘉莉初奧負奧地利選手 32強止步
港柔道女將王嘉莉初奧負奧地利選手 32強止步
今日焦點賽事
今日焦點賽事
獎牌榜
獎牌榜
綠巴4線「偷步」加價 兩月多收7萬 每程差額0.3至1元將退款 營辦商通告：收費系統誤差
綠巴4線「偷步」加價 兩月多收7萬 每程差額0.3至1元將退款 營辦商通告：收費系統誤差
何永賢：再研樂建居條款 涵折扣價包底否
何永賢：再研樂建居條款 涵折扣價包底否
公屋商場10舖免租7月助青年創業 下月報名
公屋商場10舖免租7月助青年創業 下月報名
疑醉後爭執 五旬漢擸刀傷兩人
疑醉後爭執 五旬漢擸刀傷兩人
漁燈光害投訴飈 南區西貢重災 本報直擊十計漁船疑違規非垂直射 海處稱增巡邏
漁燈光害投訴飈 南區西貢重災 本報直擊十計漁船疑違規非垂直射 海處稱增巡邏
強光擾海鳥導航 或致被淹
強光擾海鳥導航 或致被淹
司法機構接受生成AI 禁代下司法決定 現階段無意應用於法律分析撰寫判辭
司法機構接受生成AI 禁代下司法決定 現階段無意應用於法律分析撰寫判辭
內地最高院建AI應用體系 促進審判尺度統一
內地最高院建AI應用體系 促進審判尺度統一
阿根廷球迷會巴士巡遊取消 指警多方顧慮 包括真實意圖
阿根廷球迷會巴士巡遊取消 指警多方顧慮 包括真實意圖
男警涉酒店偷背包提堂 另涉同類案件已停職
男警涉酒店偷背包提堂 另涉同類案件已停職
聘SEN青年冀社會包容 義賣店長獲救助兒童獎
聘SEN青年冀社會包容 義賣店長獲救助兒童獎
黃雨觀塘水浸協和街斜路激流 女子冲跌
黃雨觀塘水浸協和街斜路激流 女子冲跌
冀內地專科培訓接軌本地 盧寵茂稱可考慮資格互認 醫專：制度成熟後 按既有機制承認
冀內地專科培訓接軌本地 盧寵茂稱可考慮資格互認 醫專：制度成熟後 按既有機制承認
數字辦下半年推演練 「白帽黑客」助堵漏洞
數字辦下半年推演練 「白帽黑客」助堵漏洞
北都收地棄養狗大增 民建聯倡准動物上樓
北都收地棄養狗大增 民建聯倡准動物上樓
跑車撼鐵欄 司機失影蹤
跑車撼鐵欄 司機失影蹤