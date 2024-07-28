漁燈光害投訴飈 南區西貢重災 本報直擊十計漁船疑違規非垂直射 海處稱增巡邏

【明報專訊】巿區廣告板造成城巿光污染，沿岸享海景的住宅則承受漁船夜間使用大光燈捕魚造成的光害而難眠。海事處去年接獲漁船光害投訴大幅上升，其中南區、西貢、離島及大埔屬重災，本報乘船出海直擊大批漁船夜間作業，從西環碼頭向南區駛向，駛經香港仔、蒲台島、鶴嘴、東龍洲，再到西貢火石洲附近水域，約兩小時半航程可見原本漆黑水域照成藍綠，數以十計漁艇疑未按規定使用燈罩，部分亦疑於不可用光燈捕魚區捕魚，雖然最高可罰5000元，但檢控個案實際只罰數百至千多元。海事處稱會加強巡邏，並聯同有關部門與漁民團體宣傳及解釋法例。
明報記者 李淑瑤
需遮光簾入睡 居民憂礙孩子健康避散步
曾住西貢的劉先生表示，近3年夏季都發現海面有發光船舶，父母每晚要拉上遮光窗簾布才可入睡。一家四口住在赤柱臨海的莎莎表示，近月傍晚未入黑時，已見有發出藍光的漁船在附近水域出沒，形容入黑後如「百花齊放」，除視覺影響，擔心影響小朋友健康，亦避免夜間外出散步。港大物理學系首席講師潘振聲是港大光污染研究首席研究員，他稱人雖有習慣環境的能力，但長期夜間有強光照射會影響視力，影響對長者特別嚴重。他又說，若燈光從某一方向集中射出，肉眼看到後可能出現「突然之間盲一盲」感覺。
不少艇只着燈不見人 大船兩排燈天染藍
為直擊漁船光害情况，本報記者本月19日晚7時半從堅彌地城海旁出發，天尚未全黑時已在遠處看到點點藍光，駛到南丫島和南港島之間海域，連續見到一艘艘外形相近小型燈艇，燈艇上方掛有兩排發出藍光的燈，燈罩安裝角度沒依當局指引完全遮蓋光源，不少艇的燈也非依指引垂直射向水底，而是45度角射向水面，盯着燈艇幾分鐘已感頭暈目眩。本報發現不少燈艇只着燈而無人，相信屬同一船家，先借助主燈艇在各個不同位置吸引魚，之後子艇逐一收網。
記者乘坐的船再從南區向西貢方向駛去，見有不少發出刺眼光芒的船，有藍、綠、黃和紅光，途中在非法例容許光燈捕魚的區域見到不遠處有船使用燈光捕魚，又見有夜鷺疑被光線吸引而飛往及停駐燈艇。晚上近10時，船駛到西貢火石洲東面水域，一艘大型圍網漁船準備收網，漁船前後各有兩排燈光發出耀眼藍光，整個天空發藍。
近年48定罪 罰款600至1200
巿民受漁船光害滋擾可向海事處投訴。海事處回覆稱，2019年1月至今年6月共接到135宗有關不適當使用光燈捕魚的投訴。數據顯示投訴去年顯著增加，2019至2022年多區僅有個位數或0宗，去年南區、西貢、離島及大埔則分別錄得19、20、12及12宗（見表）。
海事處稱於大嶼山南部、南丫島南部、香港島南面和香港東面等水域共進行140次特別行動，並就涉嫌不適當使用光燈捕魚的船作62宗檢控，48宗定罪，罰款600至1200元不等，餘下14宗仍在處理。
環團倡設平台記錄出海船助監察
與本報一同出海的綠惜地球環境事務主任陳霆軒表示，沿海位置有不少民居，漁船的藍光會抑壓人體褪黑激素分泌，影響睡眠質素，但明白執法部門困難，例如於違例使用燈光的燈艇見不到作業者，或燈即時熄滅，都可能導致未能執法。他建議設立出海登記平台，每艘出海漁船須登記，申報出海時間地點，讓部門可透過航拍監察海面情况，如發現有疑似違規使用燈光，可翻查航拍紀錄找到涉事漁船。
西貢區議員方國珊稱，西貢、清水灣而至康城都有個別市民查詢強光來源，但認為情况未至於很嚴重，促請海事處和漁護署加強解釋正確使用光燈的指引。