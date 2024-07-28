漁燈光害投訴飈 南區西貢重災 本報直擊十計漁船疑違規非垂直射 海處稱增巡邏

明報記者 李淑瑤

需遮光簾入睡 居民憂礙孩子健康避散步

曾住西貢的劉先生表示，近3年夏季都發現海面有發光船舶，父母每晚要拉上遮光窗簾布才可入睡。一家四口住在赤柱臨海的莎莎表示，近月傍晚未入黑時，已見有發出藍光的漁船在附近水域出沒，形容入黑後如「百花齊放」，除視覺影響，擔心影響小朋友健康，亦避免夜間外出散步。港大物理學系首席講師潘振聲是港大光污染研究首席研究員，他稱人雖有習慣環境的能力，但長期夜間有強光照射會影響視力，影響對長者特別嚴重。他又說，若燈光從某一方向集中射出，肉眼看到後可能出現「突然之間盲一盲」感覺。

不少艇只着燈不見人 大船兩排燈天染藍

為直擊漁船光害情况，本報記者本月19日晚7時半從堅彌地城海旁出發，天尚未全黑時已在遠處看到點點藍光，駛到南丫島和南港島之間海域，連續見到一艘艘外形相近小型燈艇，燈艇上方掛有兩排發出藍光的燈，燈罩安裝角度沒依當局指引完全遮蓋光源，不少艇的燈也非依指引垂直射向水底，而是45度角射向水面，盯着燈艇幾分鐘已感頭暈目眩。本報發現不少燈艇只着燈而無人，相信屬同一船家，先借助主燈艇在各個不同位置吸引魚，之後子艇逐一收網。

記者乘坐的船再從南區向西貢方向駛去，見有不少發出刺眼光芒的船，有藍、綠、黃和紅光，途中在非法例容許光燈捕魚的區域見到不遠處有船使用燈光捕魚，又見有夜鷺疑被光線吸引而飛往及停駐燈艇。晚上近10時，船駛到西貢火石洲東面水域，一艘大型圍網漁船準備收網，漁船前後各有兩排燈光發出耀眼藍光，整個天空發藍。

近年48定罪 罰款600至1200

巿民受漁船光害滋擾可向海事處投訴。海事處回覆稱，2019年1月至今年6月共接到135宗有關不適當使用光燈捕魚的投訴。數據顯示投訴去年顯著增加，2019至2022年多區僅有個位數或0宗，去年南區、西貢、離島及大埔則分別錄得19、20、12及12宗（見表）。

海事處稱於大嶼山南部、南丫島南部、香港島南面和香港東面等水域共進行140次特別行動，並就涉嫌不適當使用光燈捕魚的船作62宗檢控，48宗定罪，罰款600至1200元不等，餘下14宗仍在處理。

環團倡設平台記錄出海船助監察

與本報一同出海的綠惜地球環境事務主任陳霆軒表示，沿海位置有不少民居，漁船的藍光會抑壓人體褪黑激素分泌，影響睡眠質素，但明白執法部門困難，例如於違例使用燈光的燈艇見不到作業者，或燈即時熄滅，都可能導致未能執法。他建議設立出海登記平台，每艘出海漁船須登記，申報出海時間地點，讓部門可透過航拍監察海面情况，如發現有疑似違規使用燈光，可翻查航拍紀錄找到涉事漁船。

西貢區議員方國珊稱，西貢、清水灣而至康城都有個別市民查詢強光來源，但認為情况未至於很嚴重，促請海事處和漁護署加強解釋正確使用光燈的指引。

（城市保育）