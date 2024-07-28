公屋商場10舖免租7月助青年創業 下月報名

共7商場 何永賢盼借助活力

納入計劃的7個公屋商場包括油塘大本型、鑽石山啟鑽商場、長沙灣海麗商場、荃灣梨木樹商場、葵涌商場、沙田水泉澳廣場及粉嶺皇后山商場。房屋局長何永賢昨稱冀藉着計劃，借助年輕人創意及活力，為屋邨商場和居民提供更多元商品和體驗。房屋署長羅淑佩希望計劃可為年輕人提供創業及向上流機會。

有意者盼開裸買店 推環保

現年23歲、有意參加計劃的徐先生說，創業過程需資金、宣傳及人脈，期望透過計劃獲租金豁免及借助政府尋找合作伙伴，一圓創業夢。他透露正構思一間「裸買」雜貨店，即不提供任何包裝、客人需自備器皿盛載產品的商店，以減少即棄塑膠用品及提高市民環保意識。

根據計劃，申請人須為35歲或以下，16歲或以下者須透過所屬學校或非政府機構報名；其後申請人須遞交創業計劃書，房委會將以創新、可行、社會效益、財政安排、團隊管理等作評審準則。入選者可獲分派到房委會轄下商場開業，毋須繳付任何租金及相關開支，免租期7個月，由今年10月至明年4月。房委會將協助店舖翻新和市場推廣，若參加者其間有淨利潤，房委會將收取當中兩成作計劃資金，令計劃持續發展。