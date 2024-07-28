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何永賢：再研樂建居條款 涵折扣價包底否

【明報專訊】首個私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」柴灣祥民道項目上周三（24日）流標。房屋局長何永賢昨日表示，局方會再研究樂建居的各項條款，包括會就售價六五折、政府是否回購「包底」、容許承建商可分批推售等研究。她說會研究是否有其他方法達到「包底」同樣效果。

另研准分批推售否

何永賢昨出席商台節目《政經星期六》時表示，政府起初推出樂建居計劃，是希望開拓多一種資助出售房屋模式，而經諮詢後知道業界反應正面；惟受經濟大環境影響，最終息口未如市場預期在6月中下調，加上樂建居亦與私樓項目不同，有較多條款限制，例如要求一次過推售等，最終回標反應未如預期。她稱當局會小心研究是否有空間調整有關條款，會蒐集業界意見。

稱流標不礙房量 或推更大地塊

何強調今次流標項目只涉700個單位，對資助出售房屋單位整體穩定供應影響不大，未來數年居屋供應可保持每年約7000伙。問到現時會否再推進另一幅位於東涌的樂建居用地，她重申當局手上亦有其他土地選擇，會審視是否推出其他地點、更大面積地塊，令單位數目增加，會小心考慮業界意見再研究。她說，選擇柴灣祥民道地皮建700伙，因可讓中小型發展商參與。

何永賢上周四（25日）在港台節目《千禧年代》亦曾表示，會蒐集不同意見並做好研究及策略部署，小心推行項目，但強調要保留計劃一些特質及元素，不能太偏離原意，亦會保持私人參與興建資助房屋的方向。

身兼「解決劏房問題」工作組副組長的何永賢昨又稱，工作組早前委託顧問團隊探訪2600個劏房戶蒐集資料，並與政黨、社工等多個團體見面約20場，就劏房面積、衛生條件、消防安全等蒐集建議，蒐集劏房戶居住情况的數據相信有足夠代表性。她透露當局會訂立劏房最低面積，諮詢期間大部分意見認為應在7至10平方米之間，工作組正整合有關資料，稍後提交行政長官考慮。

現時公營房屋出租及出售比例為七比三，何說聽到愈來愈多市民有置業願望，希望政府提高資助出售房屋比例，當局會積極研究，並知道有關措施可幫助年輕人或青年家庭，令他們向上流動。

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