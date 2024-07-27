綠巴4線「偷步」加價 兩月多收7萬 每程差額0.3至1元將退款 營辦商通告：收費系統誤差

八達通Alipay：助調查及退款

八達通昨回覆本報表示，會全力配合運輸署跟進，並協助小巴營辦商退款。AlipayHK表示事件已由相關部門跟進，將積極協助運輸署及相關部門調查，並及時協助處理退款事宜。

涉事4條小巴路線分別為501A、501C、501K和501S，同由富明有限公司營辦。運輸署強調非常重視事件，已要求小巴營辦商和相關儲值支付工具營辦商，盡快為受影響乘客安排全數退回多收車費。

運署考慮處分 加價申請擱置

運輸署回覆本報時確認，有關小巴營辦商早前遞交501系列路線的加價申請，署方正在處理；鑑於事件，營辦商已擱置其加價申請。

本報記者昨午到涉事501A及501K路線的粉嶺雍盛苑小巴站，見已張貼由富明發出的退款通告。通告提及，公司定期巡查時「發現車費系統出現誤差」，北區路線501A、501C及501K每程多收0.3元；行駛北區至九龍東的通宵路線501S每程被多收最多1元，又指有關路線收費系統昨日凌晨已修正，為乘客造成不便致歉，稍後公布退款安排。

乘客：5月手寫通知加價

乘客李太說，因要接送女兒上學及往港鐵站，每日會乘搭501A及501K約4次。她說小巴公司起初沒告知乘客加價，至5月才張貼手寫加價通告，當時已感奇怪。

李太估計連月損失共約200元，昨天下午已與丈夫到小巴站查詢退款安排，惟擔心八達通公司或沒有保存相關付款紀錄。她稱理解現時百物騰貴，小巴公司需加價，但無法接受「擺到明欺騙」市民。

駕駛上述路線的小巴司機廖先生稱，公司無解釋車費調整原因，事前對加價、減價安排一無所知，「（知悉事件）我都呆咗」。

加價兩重把關 劉國勳促查漏洞

民建聯新界北立法會議員劉國勳稱，專線小巴加價有「兩重把關」，除運輸署審批，電子支付營運商要上調收費，亦要視乎部門批准文件。他認為這次小巴營辦商須負上最大責任，電子支付營運商亦要交代為何擅自調整收費，建議當局考慮懲罰，同時檢討機制是否有漏洞。他說相信受影響居民不少，退款方法應盡量簡化。