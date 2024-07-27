綠巴4線「偷步」加價 兩月多收7萬 每程差額0.3至1元將退款 營辦商通告：收費系統誤差

【明報專訊】運輸署昨日公布，4條新界綠色專線小巴路線自5月19日起向乘客收取高於署方核准生效的車費，每程差額介乎0.3至1元，涉事營辦商已同意全數退回多收車費。署方表示，截至前日該4條小巴線估計合共多收車費約7萬元，正統計受影響乘客人次。運輸署已責成小巴營辦商與相關儲值支付工具營辦商徹查事件及提交報告，會按調查結果考慮處分小巴營辦商；而鑑於事件，小巴營辦商已擱置早前遞交的加價申請。涉事小巴營辦商未回應事件，發通告稱是「車費系統出現誤差」引致。
八達通Alipay：助調查及退款
八達通昨回覆本報表示，會全力配合運輸署跟進，並協助小巴營辦商退款。AlipayHK表示事件已由相關部門跟進，將積極協助運輸署及相關部門調查，並及時協助處理退款事宜。
涉事4條小巴路線分別為501A、501C、501K和501S，同由富明有限公司營辦。運輸署強調非常重視事件，已要求小巴營辦商和相關儲值支付工具營辦商，盡快為受影響乘客安排全數退回多收車費。
運署考慮處分 加價申請擱置
運輸署回覆本報時確認，有關小巴營辦商早前遞交501系列路線的加價申請，署方正在處理；鑑於事件，營辦商已擱置其加價申請。
本報記者昨午到涉事501A及501K路線的粉嶺雍盛苑小巴站，見已張貼由富明發出的退款通告。通告提及，公司定期巡查時「發現車費系統出現誤差」，北區路線501A、501C及501K每程多收0.3元；行駛北區至九龍東的通宵路線501S每程被多收最多1元，又指有關路線收費系統昨日凌晨已修正，為乘客造成不便致歉，稍後公布退款安排。
乘客：5月手寫通知加價
乘客李太說，因要接送女兒上學及往港鐵站，每日會乘搭501A及501K約4次。她說小巴公司起初沒告知乘客加價，至5月才張貼手寫加價通告，當時已感奇怪。
李太估計連月損失共約200元，昨天下午已與丈夫到小巴站查詢退款安排，惟擔心八達通公司或沒有保存相關付款紀錄。她稱理解現時百物騰貴，小巴公司需加價，但無法接受「擺到明欺騙」市民。
駕駛上述路線的小巴司機廖先生稱，公司無解釋車費調整原因，事前對加價、減價安排一無所知，「（知悉事件）我都呆咗」。
加價兩重把關 劉國勳促查漏洞
民建聯新界北立法會議員劉國勳稱，專線小巴加價有「兩重把關」，除運輸署審批，電子支付營運商要上調收費，亦要視乎部門批准文件。他認為這次小巴營辦商須負上最大責任，電子支付營運商亦要交代為何擅自調整收費，建議當局考慮懲罰，同時檢討機制是否有漏洞。他說相信受影響居民不少，退款方法應盡量簡化。