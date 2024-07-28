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港聞
2024年7月28日星期日
港聞一
江旻憓為港奪今屆首獎牌 女子重劍個人賽取突破 寫個人奧運最佳成績
多個商場直播江旻憓比賽 氣氛熱鬧掌聲不斷
崔浩然商場看直播撐Vivian 信張家朗「大心臟」
何詩蓓戰200自無懼澳洲雙妹 任港隊旗手成爭金最強動力
趙顯臻賽艇單人雙槳梗頸四 今轉戰復活賽
港柔道女將王嘉莉初奧負奧地利選手 32強止步
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疑醉後爭執 五旬漢擸刀傷兩人
漁燈光害投訴飈 南區西貢重災 本報直擊十計漁船疑違規非垂直射 海處稱增巡邏
漁民指規定嚴格難從 業界申撥款研燈光盼改善
強光擾海鳥導航 或致被淹
司法機構接受生成AI 禁代下司法決定 現階段無意應用於法律分析撰寫判辭
內地最高院建AI應用體系 促進審判尺度統一
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男警涉酒店偷背包提堂 另涉同類案件已停職
聘SEN青年冀社會包容 義賣店長獲救助兒童獎
黃雨觀塘水浸協和街斜路激流 女子冲跌
冀內地專科培訓接軌本地 盧寵茂稱可考慮資格互認 醫專：制度成熟後 按既有機制承認
數字辦下半年推演練 「白帽黑客」助堵漏洞
北都收地棄養狗大增 民建聯倡准動物上樓
跑車撼鐵欄 司機失影蹤
今日焦點賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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江旻憓為港奪今屆首獎牌 女子重劍個人賽取突破 寫個人奧運最佳成績
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