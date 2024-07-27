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何詩蓓戰200自無懼澳洲雙妹 任港隊旗手成爭金最強動力

【明報專訊】香港金牌希望何詩蓓（Siobhan）將於今日傍晚舉行的女子200米自由泳登場，儘管將會面對「保留實力」的澳洲雙姝夾擊，為香港擔任開幕禮持旗手的Siobhan未有懼色，更在社交網分享靚相，揚言這是一生難忘的最大榮幸，期望再為香港市民帶來佳音。

在東京奧運奪得女子100及200米自由泳銀牌的何詩蓓，將於今屆200自初賽第二組排第4線出擊，前16名選手將會躋身明晨3時50分舉行的準決賽，決賽則會在周二凌晨上演。Siobhan於2月在多哈舉行的世界賽200自首度封后，今年參加的6項200自國際賽也未嘗敗績。

不過，衛冕的迪米絲與其澳洲隊友奧卡拉簡今年未有出戰國際賽，前者去年9月曾接受去除卵巢腫瘤手術，病癒後極速康復，上月更在隊內選拔賽游出1分52.23秒，刷新奧卡拉簡的世界紀錄，後者亦在這次賽事以1分52.48秒衝線。與二人成績相比，何詩蓓於東京奧運游出的1分53.92秒個人最佳紀錄，無疑仍有一點距離，但Siobhan揚言搏盡無悔，擔任開幕禮持旗手更成為爭金最強動力。她在個人Instagram表示：「游泳為我帶來不一樣的人生，無論下（今）周發生任何事也是值得的，我為代表香港自豪。」

女子接力隊無緣晉級

至於昨晚上演的女子4×100米自由泳接力初賽，由歐鎧淳、鄭莉梅、簡綽桐及譚海琳組成的香港隊游出3分42.42秒，排小組第7及總成績第15名，無緣晉級。

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