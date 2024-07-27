「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人

兩款新藥為和黃醫藥研發的「呋喹替尼（fruquintinib）」，涉兩個劑量，為口服標靶藥，用作治療轉移性結直腸癌，適用於傳統化療藥物無效或不適用的病人。該藥2018年獲內地藥監局批准用於治療轉移性直腸癌，並於去年11月獲美國食品及藥物管理局批准使用（此藥申請1+時尚待FDA審批）。去年12月初兩款新藥透過「1+」機制在港註冊。

第三款藥物料數月可納

醫管局稱，在特定的臨牀應用下獲處方該兩款藥物的病人，只需支付標準費用，局方正積極將第三款亦透過「1+」機制新註冊用作治療陣發性夜間血紅素尿症的藥物納入藥物名冊，料未來數月內可完成所需程序。

「1+」機制在去年11月1日開始實施，用以治療嚴重或罕見疾病的新藥若能提供符合要求的本地臨牀數據，以及經本地專家認可，只需提交一個（而非原來的兩個）指明參考地方的藥物監管機構發出的註冊許可，便可在香港註冊。

醫管局總藥劑師崔俊明表示，「1+」機制生效後，醫管局會全面檢討入藥程序，縮短新藥物納入藥物名冊的時間。