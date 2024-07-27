「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人

【明報專訊】醫管局公布，早前經「1+」新藥審批機制在港註冊的兩款治療直腸癌新藥獲納入醫管局藥物名冊的專用藥物類別，預計每年約有300名病人受惠，適用的病人只需付標準藥費，局方估計涉及藥費資助金額約1200萬元。
兩款新藥為和黃醫藥研發的「呋喹替尼（fruquintinib）」，涉兩個劑量，為口服標靶藥，用作治療轉移性結直腸癌，適用於傳統化療藥物無效或不適用的病人。該藥2018年獲內地藥監局批准用於治療轉移性直腸癌，並於去年11月獲美國食品及藥物管理局批准使用（此藥申請1+時尚待FDA審批）。去年12月初兩款新藥透過「1+」機制在港註冊。
第三款藥物料數月可納
醫管局稱，在特定的臨牀應用下獲處方該兩款藥物的病人，只需支付標準費用，局方正積極將第三款亦透過「1+」機制新註冊用作治療陣發性夜間血紅素尿症的藥物納入藥物名冊，料未來數月內可完成所需程序。
「1+」機制在去年11月1日開始實施，用以治療嚴重或罕見疾病的新藥若能提供符合要求的本地臨牀數據，以及經本地專家認可，只需提交一個（而非原來的兩個）指明參考地方的藥物監管機構發出的註冊許可，便可在香港註冊。
醫管局總藥劑師崔俊明表示，「1+」機制生效後，醫管局會全面檢討入藥程序，縮短新藥物納入藥物名冊的時間。