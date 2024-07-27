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港聞

港聞二

相隔不足一年 故宮館門票8‧15起加價10元

【明報專訊】香港故宮文化博物館相隔未夠一年再加價，館方昨（26日）宣布8月15日起，指定時段標準門票由現時60元增至70元，加幅約17%，半價特惠票價則加5元至35元。翻查資料，西九文化區2023/24年度入場門票、博物館商品等收入按年增47%。

故宮博物館宣布，參觀展廳1至7專題展覽的成人「指定時段標準門票」調整至70元，半價特惠門票增至35元；至於特別展覽、全館通行門票及4個全年會籍價格就維持不變，日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。館方表示，未來一年會繼續爭取贊助及預留一定門票數量派發予弱勢社群，並透過與企業、社福及地區機構合作，安排弱勢社群和學生到博物館參觀。

故宮博物館對上一次加價是去年9月標準成人門票加價10元，今年3月西九文化區管理局董事局主席唐英年已向本報表示，西九會考慮上調票價增加收入。館方表示開幕以來均會定期檢討票價及各項收費，調整收費有助應對上漲的各項成本，加強博物館營運可持續性；又稱在考慮調整收費時，會在維持可持續營運及市民和遊客的負擔能力之間取得平衡。

西九上年度赤字5.8億

政府上周三（17日）公布批准允許西九文化區出售約17萬平方米住宅發展項目，以紓解財困。

翻查資料，西九文化區2023/24年度，基本營運赤字為5.78億元，入場門票、博物館商品等收入按年增47%。

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