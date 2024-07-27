等上房亡漢曾雙手抓牀欄 專家：發現惡化過程延誤

周一裁 醫管局盼判死於自然

事主黎若忠（終年63歲）生前為地盤工人，他2021年2月26日下午入住廣華醫院，翌日清晨死亡，醫管局為有利害關係方。

專家證人將軍澳醫院內科顧問醫生程志強引述報告指出，事主的慢性阻塞性肺病（下稱慢阻）發作頻密，需長時間吸氧，因咳血和氣促入院，其後慢阻急性發作，病情由輕微轉壞，導致呼吸衰竭、心臟停頓，最終搶救無效。程提到護士發現事主時他已無生命表徵、無呼吸脈搏才急救，很大可能已經延誤。林官詢問是指急救延誤抑或發現事主過程延誤，因護士發現事主後已即時推往搶救，程澄清是後者。

醫生建議監察生命表徵 牌板無紀錄

程指出，醫生建議事主需每3至4小時密切監察生命表徵，惟牌板沒有相關紀錄，唯一紀錄是2月26日傍晚6時15分，事主心跳為112下，比入院快，或代表情况惡化。程建議改善急症室程序，協助醫護尋找病人，容易急性發作的病人應定時測試呼吸率、心跳率、血壓等並紀錄；若病人未能在6小時內接受治療，建議抽血檢查二氧化碳含量有否超出正常標準。

庭上播放急症室的片段顯示，事主26日晚上11時18分用雙手捉着病牀圍欄，27日凌晨2時29分，事主頭部有輕微動作，同時看似拉扯和搖動牀，2時34分嘴部開合，至清晨約5時再無明顯郁動。程表示，事主或因氣管收窄作反射動作，以幫助自己呼吸，醫管局一方問到，醫護是否能憑事主的動作判斷他有異常，程答「如果三唔識七嘅醫護人員見到，可以當佢發夢」。

子稱理解人手不足 惟有能力「諗多啲」

所有證人作供完畢，事主長子陳辭指，若引入監察心跳的手環等儀器，或有助提早發現父親，他理解香港醫療系統人手不足，但廣華醫院和醫管局都有能力「做多啲、諗多啲」。醫管局一方指出，片段未必能反映整個急症室當時的繁忙情况，庭上證供顯示醫護有努力尋找病人，奈何未能聯絡，本案超出控制範圍的因素同時出現，是急症室嚴重擠塞環境下發生的單一事件，現時疫情過去，求診人數減少，院方事後有改善措施。

【案件編號：CCDI 159/21】

（死因研訊）