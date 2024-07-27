指醫院內部統計「綁多 跌同樣多」 曾推動無約束醫護：應商討平衡

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，與本案類似的投訴不算多，他處理的個案主要為智障者及長者，因他們的認知能力較低，在陌生環境時較易情緒激動，以致他們在行動不便的情况下仍然「起身想走」；同時醫護則擔心病人會跌傷，或為確保其他病人的安全而使用約束。

彭鴻昌籲參考醫院改建

安全獨立病房可設軟墊

彭稱，病人在家屬的陪伴下情緒會較穩定，但他發現，疫情過後家屬仍難以留院陪伴智障或認知障礙病人，建議院方可於指引列明，何謂特殊需要或情况。庭上證人提到，護士會於換更時檢視病人需否繼續約束，惟彭認為每更8小時的時間仍算長，建議醫護應盡早覆核病人情况。彭提到，青山醫院改建後設立了設有軟墊的安全獨立病房，建議醫院在重建及新建時可參考做法，待有需要的病人冷靜情緒後再返回原牀位。

沙田醫院及白普理寧養中心前護理總經理徐若萍認為，醫護不應使用約束。徐指出，根據過往香港醫院的內部統計，徐發現有些醫院仍「綁多、同樣跌多」，證明兩者之間並無關係。徐表示，約束率與文化有關，外國或較重視自由，舉例指英國只會在病人傷害自己或他人的情况下暫時約束；香港則有較多理由，如防止跌倒。

曾有病人跌倒重傷

事前曾商家屬不怪

徐指出，問題不是應如何改善約束指引，而是「follow（跟從指引）都係問題」。過往在沙田醫院推行無約束時，有病人被解綁後隨即「逃跑」，後得知他只是害怕再被綁起來。醫護遇到突發事件時需要對症下藥，了解病人行為表現的背後成因並着手解決。徐稱，曾有病人在無約束下跌倒並受嚴重損傷，但因事前有詳細的討論，所以病人及家屬未曾責怪院方。

明報記者 廖凱霖

（死因研訊）