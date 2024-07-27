 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉提供串流侵權卡拉OK 18人落網

【明報專訊】臨近暑假，海關發現派對房間及食肆提供侵權卡拉OK服務有輕微上升趨勢，月初聯同版權持有人採取行動，共搜查31間派對房間及一間食肆，拘捕11男7女，檢獲一批侵權卡拉OK播放機，首次偵破利用串流技術提供侵權歌曲予派對房間顧客，在銅鑼灣一商廈搗破數據中心，涉180萬首侵權歌曲。

搜31派對房 搗數據中心

海關稱，踏入7月暑假開始，發現有派對房間及食肆經營者在營業過程中提供侵權卡拉OK歌曲，於本月2至25日在全港多區採取行動，突擊搜查31間派對房間及一間食肆，檢獲39套載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放機、4套載有懷疑侵權電子遊戲的遊戲機、一批影音設備及網絡器材，估計市值約110萬元。海關以涉嫌違反《版權條例》及《商品說明條例》，拘捕11男7女，年齡23至49歲，當中7人為場地負責人，6人為涉案公司董事，以及5名店舖東主，其中一男一女涉嫌違反《版權條例》，已被落案起訴，其餘獲准保釋候查。

行動中，海關搜查4間位於銅鑼灣的派對房間及一商廈單位，發現由不法分子設置的數據中心，檢獲5部載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放機及一批用作串流的網絡裝置，證實其中4部卡拉OK播放機可以透過串流技術，將侵權歌曲傳送到該4間派對房間。海關表示，派對房間內設有電視機，接駁預載播放串流影片軟件的機頂盒，顧客需透過智能手機掃描電視屏幕的二維碼點歌，遠端數據中心就會將侵權歌曲傳播到派對房間。數據中心面積約50呎，無人看守，海關需透過不同方式追查才搗破該數據中心，相信由一名主腦營運，供應自己開設的派對房間。

宣傳稱正版 涉違商品說明

海關初步點算，檢獲的卡拉OK播放機合共載有超過180萬首侵權歌曲，同時首次發現有派對房間向顧客提供虛假商品說明，在社交平台專頁或網頁聲稱擁有版權持有人的特許及牌照，向顧客提供影音服務及合法觀賞由串流平台提供的影片。經海關調查發現，涉案派對房間聲稱的相關牌照早於一年半前已失效。

相關字詞﹕派對房間 侵權 海關

上 / 下一篇新聞

樂施毅行者系統遭網攻 查泄資料否 內部電郵提或涉姓名身分證 10年前捐款者收短訊
樂施毅行者系統遭網攻 查泄資料否 內部電郵提或涉姓名身分證 10年前捐款者收短訊
「香港新質生產力」研討會 清華學者稱港研發投入少 胡鞍鋼：維持國家製造業世界佔比 港作用要升
「香港新質生產力」研討會 清華學者稱港研發投入少 胡鞍鋼：維持國家製造業世界佔比 港作用要升
醫局高層偕夫盜竊上訴 稱原審拒納警逼招認
醫局高層偕夫盜竊上訴 稱原審拒納警逼招認
動漫節開鑼 排頭位台客10分鐘消費7000元 專區設限 Cosplayer指同好減「寧外邊玩」
動漫節開鑼 排頭位台客10分鐘消費7000元 專區設限 Cosplayer指同好減「寧外邊玩」
醫局委託專家提4治療兒童建議 固定「應常檢查頭部」 心悅家屬料屬回應事故
醫局委託專家提4治療兒童建議 固定「應常檢查頭部」 心悅家屬料屬回應事故
警涉呃OT案 署理警司稱無指示OT 受誤導批申領
警涉呃OT案 署理警司稱無指示OT 受誤導批申領
李家超明先訪老撾 逾30行業代表隨團
李家超明先訪老撾 逾30行業代表隨團
申遊行指引增國安條文 涵主辦責任 鄧炳強：按國安法修改 審批門檻沒變
申遊行指引增國安條文 涵主辦責任 鄧炳強：按國安法修改 審批門檻沒變
鄧：擬年增最多2500部CCTV
鄧：擬年增最多2500部CCTV
早前因事已停職 涉酒店偷背囊 警控盜竊提堂
早前因事已停職 涉酒店偷背囊 警控盜竊提堂
著束衣咬舌亡 智障漢裁死於不幸 官指醫院改善措施適切無建議 事主母親：可接受
著束衣咬舌亡 智障漢裁死於不幸 官指醫院改善措施適切無建議 事主母親：可接受
指醫院內部統計「綁多 跌同樣多」 曾推動無約束醫護：應商討平衡
指醫院內部統計「綁多 跌同樣多」 曾推動無約束醫護：應商討平衡
等上房亡漢曾雙手抓牀欄 專家：發現惡化過程延誤
等上房亡漢曾雙手抓牀欄 專家：發現惡化過程延誤
相隔不足一年 故宮館門票8‧15起加價10元
相隔不足一年 故宮館門票8‧15起加價10元
「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人
「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人
輸光押回港滋擾索雙倍 港澳拘疊碼仔集團9人
輸光押回港滋擾索雙倍 港澳拘疊碼仔集團9人
新聞聯倡建永久金庸館 擬約見陳國基
新聞聯倡建永久金庸館 擬約見陳國基
年息逾150% 搗非法收數拘40人
年息逾150% 搗非法收數拘40人
黃錦輝倡嶼南推「氫能社區」 無人機運露營物資
黃錦輝倡嶼南推「氫能社區」 無人機運露營物資
考生假成績表報全國聯招 考評局報警
考生假成績表報全國聯招 考評局報警
九市速遞：粵上半年GDP增3.9%放緩 大型工業發展提速 固投零售增長收窄
九市速遞：粵上半年GDP增3.9%放緩 大型工業發展提速 固投零售增長收窄
九市速遞：新地李錦記等獲大灣區優秀ESG企業獎項
九市速遞：新地李錦記等獲大灣區優秀ESG企業獎項
九市速遞：琶洲口岸合作航企 新增8家涵台日韓
九市速遞：琶洲口岸合作航企 新增8家涵台日韓
灣區手記：吸煙投訴 ／文：尚東美
灣區手記：吸煙投訴 ／文：尚東美
【Emily】賀國慶 民建聯免費請睇愛國電影
【Emily】賀國慶 民建聯免費請睇愛國電影
【Emily】邱達根憶39年前睇兵馬俑要揸電筒
【Emily】邱達根憶39年前睇兵馬俑要揸電筒
【Emily】Lego《清明上河圖》 中銀大廈大堂展出
【Emily】Lego《清明上河圖》 中銀大廈大堂展出
【Emily】患病無法說話 美眾議員國會AI「發聲」
【Emily】患病無法說話 美眾議員國會AI「發聲」
【Emily】聘AO EO 綜合試8‧9截止報名
【Emily】聘AO EO 綜合試8‧9截止報名