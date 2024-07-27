涉提供串流侵權卡拉OK 18人落網

搜31派對房 搗數據中心

海關稱，踏入7月暑假開始，發現有派對房間及食肆經營者在營業過程中提供侵權卡拉OK歌曲，於本月2至25日在全港多區採取行動，突擊搜查31間派對房間及一間食肆，檢獲39套載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放機、4套載有懷疑侵權電子遊戲的遊戲機、一批影音設備及網絡器材，估計市值約110萬元。海關以涉嫌違反《版權條例》及《商品說明條例》，拘捕11男7女，年齡23至49歲，當中7人為場地負責人，6人為涉案公司董事，以及5名店舖東主，其中一男一女涉嫌違反《版權條例》，已被落案起訴，其餘獲准保釋候查。

行動中，海關搜查4間位於銅鑼灣的派對房間及一商廈單位，發現由不法分子設置的數據中心，檢獲5部載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放機及一批用作串流的網絡裝置，證實其中4部卡拉OK播放機可以透過串流技術，將侵權歌曲傳送到該4間派對房間。海關表示，派對房間內設有電視機，接駁預載播放串流影片軟件的機頂盒，顧客需透過智能手機掃描電視屏幕的二維碼點歌，遠端數據中心就會將侵權歌曲傳播到派對房間。數據中心面積約50呎，無人看守，海關需透過不同方式追查才搗破該數據中心，相信由一名主腦營運，供應自己開設的派對房間。

宣傳稱正版 涉違商品說明

海關初步點算，檢獲的卡拉OK播放機合共載有超過180萬首侵權歌曲，同時首次發現有派對房間向顧客提供虛假商品說明，在社交平台專頁或網頁聲稱擁有版權持有人的特許及牌照，向顧客提供影音服務及合法觀賞由串流平台提供的影片。經海關調查發現，涉案派對房間聲稱的相關牌照早於一年半前已失效。