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港聞

港聞二

鄧：擬年增最多2500部CCTV

【明報專訊】政府早前計劃本年度於全港安裝2000部閉路電視（CCTV）；保安局長鄧炳強最新透露，計劃日後每年加裝2000至2500部，另擬為閉路電視引入人臉識別技術，有別於昔日由警員逐一檢查片段畫面，技術有助「即時識別疑犯」，相信可提升執法效能，並正審視引入技術所需程序，包括所涉金額及需否向立法會申請等，何時引入暫未有定案。

指西方停引渡疑犯可恥

警方今年4月先於旺角安裝15組鏡頭測試技術，鄧接受有線新聞及《南華早報》訪問稱，相關測試鏡頭至今協助偵破13宗盜竊和搶劫案，預計全港明年內會完成安裝首批2000部閉路電視，其後每年要加裝2000至2500部，「10年時間數目都不會太多」，會因應罪案情况和科技發展，決定實際每年安裝多少，又稱要有相當級數的警員批准才可存取片段。

國安法實施逾4年，美國及英國等多國暫停與本港有關移交逃犯的協定。鄧形容相關做法「可恥（shame）」，認為國際間協作對打擊罪案很重要，不應受政治影響。他認為暫停引渡協議「只會令罪犯得益」，惟對本港打擊不大，未見逃犯匿藏在港情况增加；香港未淪為「逃犯避風港」，港府有其他途徑與海外機構合作，處理販毒、詐騙等「不敏感」的案件。

綽號「幣少爺」的黃鉦傑及其助手莫浚廷涉虛擬資產交易平台JPEX串謀詐騙案被捕，國際刑警組織日前向兩人發出「紅色通緝令」。鄧透露國際刑警是應香港警方要求發通緝令；假設黃於美國被捕，香港及美國可就個別案件達成法律共識，將疑犯引渡來港。至於涉及政治案件，他料成功引渡機率不高，反問會否要求英國引渡正被通緝的前香港眾志主席羅冠聰。

稱懲教署長信不再危國安

才允許囚犯提早獲釋

港大法律學院客座教授陳文敏本周四在《明報》撰文評論《維護國家安全條例》的爭議之處，包括當懲教署長自行決定擴大危害國安罪行範圍而引用新準則，可能涉及違反追溯效力原則；鄧炳強稱，與國安罪行相關的囚犯，懲教署長只會在相信他獲釋後不會再犯，或不會再危害國安，才容許提早釋放的機會。至於會否予人「懲多於教」印象，他指有關說法不正確，強調維護國安是最重要的。

相關字詞﹕維護國家安全條例 逃犯移交 港區國安法 保安局 閉路電視

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