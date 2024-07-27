警涉呃OT案 署理警司稱無指示OT 受誤導批申領

被告葉春榮為沙田警區前助理分區指揮官（行政）。時任同區另一助理分區指揮官（行動）劉德儀（音譯）昨日供稱，警方2019年踏浪者行動包括「保衛警署」行動，該區自拘捕香港民族黨陳浩天就成為「暴徒」目標；由於襲擊常在黃昏發生，沙田警署主要由分區指揮官馬勝遠與劉當值中更，被告則返早更。馬8月放假時，劉署理兼任職務；若馬劉休假，被告頂替返中更。劉另指，行政人員毋須離開警署工作。

報通宵OT 警司：當晚無行動

控方庭上遂一讀出被告申領OT時段，問及劉有否指示他OT（見表）。被告報稱8月10日早晚兩段時間OT，共約27小時。劉說，當日被告傍晚開始當值中更，同晚「保衛警署」啟動至凌晨結束，她只指示被告OT近9小時，「其他時間無指示佢逾時工作」。被告8月12日申領的通宵OT涉10.5小時，劉稱保衛行動為時約4小時。被告報稱同月13日亦通宵OT，劉指當晚「直情」無啟動保衛行動。

被告在申請表稱他同月17日凌晨起OT整整24小時。劉表示，當日指示被告下午當值至晚上，而被告只能就巡邏申領最多4個小時OT。同月23日，被告報稱由原定凌晨當值至翌日晚上，上午起計OT近13小時。劉稱，當日無「保衛警署」行動，網上有人發起於黃昏築人鏈的「香港之路」活動，但她沒指示被告OT。

指被告混入未獲准時數申領

劉供稱，被告申領OT有交文件作證，她真誠相信被告的確OT，盡快批出，自己某程度上被誤導。劉批評被告將未獲准OT時數計算在內，「自動延伸佢嘅更份」，又指被告身為總督察會審批下屬申請，「佢應該知道邊啲鐘可以claim（申領）」。劉表示，她當時集中處理緊急行動，只抽查申請表核實，否則每張表格查閱3分鐘，累計要耗上逾百小時。案件押後至10月9日續審，辯方將開始盤問劉。

【案件編號：STCC1716/23】