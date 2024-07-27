 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警涉呃OT案 署理警司稱無指示OT 受誤導批申領

【明報專訊】退休總督察葉春榮涉2019年8月七度訛稱處理反修例運動的「踏浪者行動」騙取逾時工作（OT）津貼，他否認公職人員行為失當等8罪，昨在沙田裁判法院續審。案發時署理警司的女總督察供稱，踏浪者行動期間沙田每月處理約3000宗OT申領，因此她見被告附交文件便「特事特辦」批核，惟被告將未獲批准和獲准OT鐘數「混埋一齊」申領，她自言受誤導而簽署表格。

被告葉春榮為沙田警區前助理分區指揮官（行政）。時任同區另一助理分區指揮官（行動）劉德儀（音譯）昨日供稱，警方2019年踏浪者行動包括「保衛警署」行動，該區自拘捕香港民族黨陳浩天就成為「暴徒」目標；由於襲擊常在黃昏發生，沙田警署主要由分區指揮官馬勝遠與劉當值中更，被告則返早更。馬8月放假時，劉署理兼任職務；若馬劉休假，被告頂替返中更。劉另指，行政人員毋須離開警署工作。

報通宵OT 警司：當晚無行動

控方庭上遂一讀出被告申領OT時段，問及劉有否指示他OT（見表）。被告報稱8月10日早晚兩段時間OT，共約27小時。劉說，當日被告傍晚開始當值中更，同晚「保衛警署」啟動至凌晨結束，她只指示被告OT近9小時，「其他時間無指示佢逾時工作」。被告8月12日申領的通宵OT涉10.5小時，劉稱保衛行動為時約4小時。被告報稱同月13日亦通宵OT，劉指當晚「直情」無啟動保衛行動。

被告在申請表稱他同月17日凌晨起OT整整24小時。劉表示，當日指示被告下午當值至晚上，而被告只能就巡邏申領最多4個小時OT。同月23日，被告報稱由原定凌晨當值至翌日晚上，上午起計OT近13小時。劉稱，當日無「保衛警署」行動，網上有人發起於黃昏築人鏈的「香港之路」活動，但她沒指示被告OT。

指被告混入未獲准時數申領

劉供稱，被告申領OT有交文件作證，她真誠相信被告的確OT，盡快批出，自己某程度上被誤導。劉批評被告將未獲准OT時數計算在內，「自動延伸佢嘅更份」，又指被告身為總督察會審批下屬申請，「佢應該知道邊啲鐘可以claim（申領）」。劉表示，她當時集中處理緊急行動，只抽查申請表核實，否則每張表格查閱3分鐘，累計要耗上逾百小時。案件押後至10月9日續審，辯方將開始盤問劉。

【案件編號：STCC1716/23】

相關字詞﹕總督察 OT津貼 在公職中行為失當罪 沙田裁判法院 沙田警署 反修例事件

上 / 下一篇新聞

樂施毅行者系統遭網攻 查泄資料否 內部電郵提或涉姓名身分證 10年前捐款者收短訊
樂施毅行者系統遭網攻 查泄資料否 內部電郵提或涉姓名身分證 10年前捐款者收短訊
「香港新質生產力」研討會 清華學者稱港研發投入少 胡鞍鋼：維持國家製造業世界佔比 港作用要升
「香港新質生產力」研討會 清華學者稱港研發投入少 胡鞍鋼：維持國家製造業世界佔比 港作用要升
醫局高層偕夫盜竊上訴 稱原審拒納警逼招認
醫局高層偕夫盜竊上訴 稱原審拒納警逼招認
動漫節開鑼 排頭位台客10分鐘消費7000元 專區設限 Cosplayer指同好減「寧外邊玩」
動漫節開鑼 排頭位台客10分鐘消費7000元 專區設限 Cosplayer指同好減「寧外邊玩」
醫局委託專家提4治療兒童建議 固定「應常檢查頭部」 心悅家屬料屬回應事故
醫局委託專家提4治療兒童建議 固定「應常檢查頭部」 心悅家屬料屬回應事故
李家超明先訪老撾 逾30行業代表隨團
李家超明先訪老撾 逾30行業代表隨團
申遊行指引增國安條文 涵主辦責任 鄧炳強：按國安法修改 審批門檻沒變
申遊行指引增國安條文 涵主辦責任 鄧炳強：按國安法修改 審批門檻沒變
鄧：擬年增最多2500部CCTV
鄧：擬年增最多2500部CCTV
涉提供串流侵權卡拉OK 18人落網
涉提供串流侵權卡拉OK 18人落網
早前因事已停職 涉酒店偷背囊 警控盜竊提堂
早前因事已停職 涉酒店偷背囊 警控盜竊提堂
著束衣咬舌亡 智障漢裁死於不幸 官指醫院改善措施適切無建議 事主母親：可接受
著束衣咬舌亡 智障漢裁死於不幸 官指醫院改善措施適切無建議 事主母親：可接受
指醫院內部統計「綁多 跌同樣多」 曾推動無約束醫護：應商討平衡
指醫院內部統計「綁多 跌同樣多」 曾推動無約束醫護：應商討平衡
等上房亡漢曾雙手抓牀欄 專家：發現惡化過程延誤
等上房亡漢曾雙手抓牀欄 專家：發現惡化過程延誤
相隔不足一年 故宮館門票8‧15起加價10元
相隔不足一年 故宮館門票8‧15起加價10元
「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人
「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人
輸光押回港滋擾索雙倍 港澳拘疊碼仔集團9人
輸光押回港滋擾索雙倍 港澳拘疊碼仔集團9人
新聞聯倡建永久金庸館 擬約見陳國基
新聞聯倡建永久金庸館 擬約見陳國基
年息逾150% 搗非法收數拘40人
年息逾150% 搗非法收數拘40人
黃錦輝倡嶼南推「氫能社區」 無人機運露營物資
黃錦輝倡嶼南推「氫能社區」 無人機運露營物資
考生假成績表報全國聯招 考評局報警
考生假成績表報全國聯招 考評局報警
九市速遞：粵上半年GDP增3.9%放緩 大型工業發展提速 固投零售增長收窄
九市速遞：粵上半年GDP增3.9%放緩 大型工業發展提速 固投零售增長收窄
九市速遞：新地李錦記等獲大灣區優秀ESG企業獎項
九市速遞：新地李錦記等獲大灣區優秀ESG企業獎項
九市速遞：琶洲口岸合作航企 新增8家涵台日韓
九市速遞：琶洲口岸合作航企 新增8家涵台日韓
灣區手記：吸煙投訴 ／文：尚東美
灣區手記：吸煙投訴 ／文：尚東美
【Emily】賀國慶 民建聯免費請睇愛國電影
【Emily】賀國慶 民建聯免費請睇愛國電影
【Emily】邱達根憶39年前睇兵馬俑要揸電筒
【Emily】邱達根憶39年前睇兵馬俑要揸電筒
【Emily】Lego《清明上河圖》 中銀大廈大堂展出
【Emily】Lego《清明上河圖》 中銀大廈大堂展出
【Emily】患病無法說話 美眾議員國會AI「發聲」
【Emily】患病無法說話 美眾議員國會AI「發聲」
【Emily】聘AO EO 綜合試8‧9截止報名
【Emily】聘AO EO 綜合試8‧9截止報名