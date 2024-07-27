動漫節開鑼 排頭位台客10分鐘消費7000元 專區設限 Cosplayer指同好減「寧外邊玩」

翻查去年「Cos Paradise」活動場地守則及注意事項，當中無規定入場限額，免費入場，今年則新增入場限額及收費，cosplayer及攝影師分別為20及80元。

扮演遊戲角色「十六夜咲夜」的15歲梁同學稱，今年場內cosplayer較以往少，認為受限於新規定，不少人「寧願在外邊一起玩」、無到3樓專區，加上以往專區免費入場，今年不少cosplayer無法上去跟其他同好「一齊玩」，「少咗好多樂趣」。同行攝影師、16歲的陳同學補充，攝影師對安排普遍「不是很滿意」。

有指欠通知入場安排

有讚禁腳架免絆人

另一cosplayer林小姐與男友丘先生在專區拍攝，負責攝影的丘指攝影師名額僅300個太少，冀可增加，但讚賞不准帶腳架這安排令行人不會被絆倒。林則認為安排倉卒，如入場時需要展示角色圖之安排無及早通知，部分cosplayer事前不知要找角色圖。

香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，首日人流與過往相若。對於專區安排，他說希望令人數「管理得到」，曾與資深cosplayer研究，認為習慣登記流程後便不會覺得複雜。至於增加攝影師比例，他指可能要減少cosplayer數目，故採取「讓更多cosplayer可玩到」的做法。

續遵「傳統」 台客「反智轉身」

排頭位的台北旅客Lee昨早7時半已在場外排隊等候，入場時重現網絡廣傳的「反智轉身」，自言不想破壞「傳統」。他入場10分鐘已消費7000港元，預計全日花約1萬元。來港5日的他今明兩日亦會入場。

限量模型兩小時賣八九成

據本報記者觀察，不少入場人士購買限量模型或有動漫周邊商品的福袋，參展商Hot Toys市場經理周晴晴表示，限量模型如1：6的死侍人偶、《小丑》的Joker每日均有限額，昨日開幕約兩小時後，當日現貨八九成已售出。

「港漫動力」攤位有售賣漫畫家黃水斌著作《時間少女》。黃說昨日銷情不錯，已賣出逾100本。他評估買漫畫的「熟客」及「街客」比例約6：4，街客較少的原因是「很多人對香港漫畫都無甚興趣」，認為政府資助「港漫動力」有助推廣新漫畫家及港漫發展。