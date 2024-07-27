「香港新質生產力」研討會 清華學者稱港研發投入少 胡鞍鋼：維持國家製造業世界佔比 港作用要升

促進國內國際兩大循環 港獲「天時地利」

胡鞍鋼是國情研究領軍人物，先後任國家「十一五」、「十二五」、「十三五」規劃專家委員會委員等，曾提出「中國綜合國力全面超美論」。胡昨在主題演講提到，新一代的信息技術、生物技術、新能源、新材料等戰略新興產業是新質生產力的主要領域，數字經濟亦是重要領域。

胡引述多項數據稱，中國已成為世界最大工業製造國，而要保持中國製造業佔世界比重基本穩定，就要透過促進兩大循環落實，包括將製造業由沿海轉移到中西部地區的「國內大循環」，以及將製造業向海外投資及轉移的「國際大循環」。胡形容，於促進兩項循環中，香港的地位作用不是下降，而是要不斷提升，此背景正為香港的相關發展提供「天時地利」。

周紹杰倡制「五年規劃」對接國家「十五五」

創新科技是推動新質生產力的重要動力。周紹杰認為，香港創科方面仍有不少「短板」，其一是研發投入佔GDP比重低於其他同類經濟體。周舉例，香港2022年研發投入只佔GDP的1.07%、以色列則佔約5%；與內地各城市比較，排名最高依次為北京、上海及天津，分別佔6.83%、4.44%及3.49%，香港研發投入僅相當於山西水平。

周又稱，香港製造業只佔GDP約1%，欠缺製造業支撐是香港研發投入比例低的成因；而香港的研發投入目前仍依賴政府資金，反映香港企業無創新動力。周打趣道香港法治、自由市場等各項優勢「地球人都知道」，而要建立創科環境，他建議香港着手研究制定「五年規劃」對接國家「十五五」規劃，將發展新質生產力結合民生發展。他又建議香港利用人才優勢建立「香江實驗室」，推動前沿科技轉化落地，並建設香港成為國際藥物研發與製造中心等。

陳茂波：認清香港相對優勢再發展

就香港如何發展新質生產力，財政司長陳茂波昨致辭形容關鍵在「因地制宜」，認清香港的相對優勢再發展。他說香港會利用好國際金融中心的優勢，強化對新質生產力發展的資金支持，包括政府成立了「香港投資管理有限公司」，而港交所最近亦引入「18C」制度，鼓勵從事硬科技的內地企業來港上市；至於香港最近一年多亦致力引入企業和人才，香港未來亦會透過河套區港深創科合作園區、新田科技城等平台，與大灣區更緊密協作。