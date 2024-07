民主黨弗吉尼亞州議員Wexton喺美國時間禮拜四透過平板電腦,用AI程式「讀」出預先準備嘅演辭,向今個月「身心障礙驕傲月」致意。佢話自己雖然唔可以喺國會辯論,即席慷慨陳辭,但都有AI重塑聲音代佢發言。佢希望自己可以為有身心障礙嘅人發聲,「因為往往世人只係見到我哋嘅障礙,事實上,我哋遠遠不止於此(we are so much more)」。

Wexton舊年公布患上罕見嘅「進行性核上麻痺」(PSP),當時宣布今屆國會任期屆滿後唔尋求連任。佢早前已獲准以語音轉文字嘅程式喺國會發言。