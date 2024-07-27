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港聞

港聞二

灣區手記：吸煙投訴 ／文：尚東美

【明報專訊】內地與香港一大區別是禁煙力度，以食肆為例，香港所有室內地方都是禁煙區，而內地經營者可以在室內劃設無煙區和吸煙區，但最慘的是，不少煙民在無煙區一樣吞雲吐霧，對禁煙標誌視而不見，經營者為免得罪客人，通常也當作看不到。

這種情况在老城區的粵菜館尤甚；菜式愈是傳統，顧客愈多本地長者，問題愈嚴重。那天記者便遇到這樣的情况，明明是禁煙區，但煙味仍從四面八方「攻」來。記者便示意一名「部長」，請她勸喻對面的煙客注意，不料她竟輕描淡寫說，「四圍都有人食煙㗎啦」，然後便不處理。

記者想起內地「萬能投訴熱線」12345，快手拍下一張煙客在「嚴禁吸煙」標誌下吸煙的「證據」，上載到「廣州12345」小程序。之後很快收到「廣州政務」SMS，稱已收到反映的事項。一周後，記者收到該區「市場監管局」回覆，稱已在商家經營時間前往核查，但現場未發現有消費者吸煙，大廳有多處禁煙標示，已要求商家「組織員工學習相關法律法規，看見客人吸煙需要立即進行勸阻」。

既然「現場未發現」，看來這次那食肆又「走甩」了。同行友人安慰記者說，你認為商家為何將禁煙標誌貼得周圍都是？肯定早已被投訴過，深知應付檢查之道，說不定政府去「核查」之前，他們還能收到風呢！

文：尚東美

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