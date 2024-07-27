九市速遞：粵上半年GDP增3.9%放緩 大型工業發展提速 固投零售增長收窄

GDP跑輸全國5%增長

其他經濟指標方面，上半年規模以上工業增加值1.96萬億元，按年增6%，增速比去年同期增加3.5個百分點。其中高技術製造業增加值表現理想，高端電子信息製造業增長16.3%，航空、航天器及設備製造業增長20.9%；新能源車、智能手機、集成電路、工業機器人增加值分別增長25.7%、23.4%、31.1%和37.6%。

投資表現失色，廣東省固定資產投資上半年按年跌1.5%，不過跌幅較今年首5個月收窄0.9個百分點。固定資產投資按年下跌主要受房地產拖累，上半年房地產開發投資按年跌16.8%，商品房銷售面積按年挫30.6%；工業投資及基礎設施投資則分別增15.5%及0.1%。

消費亦遇冷，今年上半年廣東省社會消費品零售總額2.35萬億元，按年增1.2%，較去年同期7.4%增速大幅放緩；上半年城鎮及鄉村市場消費品零售額分別增0.6%及4.9%，也較去年收窄5.9及9.3個百分點。

餐飲去年雙位增長降至3.2%

按消費分類，商品零售按年升0.9%，幾近持平，餐飲收入增幅從去年同期的28.8%急速放緩至3.2%；網購零售按年增3.9%，也比去年同期減慢12.2個百分點。