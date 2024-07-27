黃錦輝倡嶼南推「氫能社區」 無人機運露營物資

黃錦輝表示，走廊啓用後，當局預計客流量增至4000至6000人，能源需求將會大增。為配合碳中和目標和保持空氣潔淨，他提倡在項目中集結製氫、供氫和用氫設備，將走廊建設成氫能社區的「先行先試」項目，並已於《施政報告》諮詢提出相關意見。

稱市區多高樓難推低空經濟 大嶼適合

他建議，南大嶼可發展氫能海陸空交通，包括以氫能無人機為主的低空經濟，可接載遊客、運輸貨物及協助山林搜救。他說市區有高樓大廈，發展低空經濟有難度，大嶼山則適合飛行，提議屆時可運送物資到石鼓洲等小島，為露營人士提供食物等物資。

提議海水太陽能製氫

黃又提出用海水和太陽能製氫，而佛山環境與能源研究院長王子緣稱這是綠氫產業發展的重要方式。王解釋，海水與普通電解水製氫裝備有分別，目前行業非常關注用海水直接製氫的技術；至於太陽能製氫，王稱內地相關技術這幾年已提高不少，也有很多示範項目。

出席記者會的大嶼山咖啡烘焙店主林永君支持使用綠色能源，稱自己每天要駕駛約10公里去店舖，希望能減少碳排放。他另稱近年生意對比新冠疫情前下跌三分之一，留意到有營地和一半餐廳倒閉，希望興建走廊後生意恢復疫情前水平，但擔心社區有否足夠承載力。