 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

年息逾150% 搗非法收數拘40人

【明報專訊】警方一連4日行動搜查一間以不法手段追債的收數公司，搗破一個高利貸集團，拘捕32男8女，涉及犯罪得益逾3000萬元，部分借貸人繳付利息超過年利率150%。

毋須審核招徠 扣1/3行政費

東九龍總區周一起連續4日展開反非法收債行動，搜查一間收數公司，以涉嫌串謀刑事恐嚇拘捕公司的董事、管理層及職員，並在辦公室搜出數千名欠債人資料。警方亦在全港各區拘捕多名高利貸集團成員，共涉32男8女，年齡16至67歲，分別報稱文員、地盤工人、售貨員、保險經紀及無業，部分有黑社會背景，涉嫌串謀無牌借貸、串謀以過高利率放債、串謀刑事毁壞、串謀刑事恐嚇及「洗黑錢」等，正保釋候查。調查顯示被捕人分別參與放高利貸、組織淋紅油等非法收數活動，以及處理相關犯罪得益，涉及金額超過3000萬元。

警方稱，涉案高利貸集團會透過「cold call」或短訊以毋須審核、特快過數等招徠，實質扣起貸款四分之一至三分之一作行政費，連同需繳利息，借貸人實際所付利息遠高於法例容許年利率48%上限，部分逾150%。集團同時會透過有聯繫的收數公司追數，初時以電話及收數信，其後電話恐嚇及淋紅油等。

警方發現有借貸人被指示還款到特定的不同個人戶口，拘捕多名戶口持有人，他們當中因長期欠債未能還款，登記傀儡戶口供集團以清洗犯罪得益，有關戶口於過去半年交易總值逾3000萬元，款項會經多重交易後返回集團。

詐騙集團敲詐曾借貸者 訛稱未還清

另外，警方發現有詐騙集團以不法手段取得曾透過中介向財務公司借錢的市民個人資料，再催促他們還錢到指定戶口，詐騙共34萬元，41名事主中，其中一人損失30萬元。元朗警區過去兩周採取行動，拘捕32人，包括11男21女，年齡19歲至63歲，欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，包括一名主腦、4名骨幹，還有財務中介職員及6名傀儡戶口持有人。行動相信已瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。

警方稱，集團以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件催促他們還錢，或謊稱他們尚未還清貸款，要求借貸人將款項轉去一些不屬於財務公司的傀儡戶口。由於騙徒能講出借貸人個人資料及還款細節，事主信以為真按指示匯款。

警方發現涉案集團分工仔細，同時收購大量傀儡戶口，當事主將錢存入傀儡戶口後，集團會派員到櫃員機提款再轉入其他傀儡戶口。行動中檢獲手提電話、銀行卡、點鈔機、事主的貸款申請表及疑為騙款的現金。

相關字詞﹕洗黑錢 淋油 刑事恐嚇 非法收債 高利貸集團

上 / 下一篇新聞

樂施毅行者系統遭網攻 查泄資料否 內部電郵提或涉姓名身分證 10年前捐款者收短訊
樂施毅行者系統遭網攻 查泄資料否 內部電郵提或涉姓名身分證 10年前捐款者收短訊
「香港新質生產力」研討會 清華學者稱港研發投入少 胡鞍鋼：維持國家製造業世界佔比 港作用要升
「香港新質生產力」研討會 清華學者稱港研發投入少 胡鞍鋼：維持國家製造業世界佔比 港作用要升
醫局高層偕夫盜竊上訴 稱原審拒納警逼招認
醫局高層偕夫盜竊上訴 稱原審拒納警逼招認
動漫節開鑼 排頭位台客10分鐘消費7000元 專區設限 Cosplayer指同好減「寧外邊玩」
動漫節開鑼 排頭位台客10分鐘消費7000元 專區設限 Cosplayer指同好減「寧外邊玩」
醫局委託專家提4治療兒童建議 固定「應常檢查頭部」 心悅家屬料屬回應事故
醫局委託專家提4治療兒童建議 固定「應常檢查頭部」 心悅家屬料屬回應事故
警涉呃OT案 署理警司稱無指示OT 受誤導批申領
警涉呃OT案 署理警司稱無指示OT 受誤導批申領
李家超明先訪老撾 逾30行業代表隨團
李家超明先訪老撾 逾30行業代表隨團
申遊行指引增國安條文 涵主辦責任 鄧炳強：按國安法修改 審批門檻沒變
申遊行指引增國安條文 涵主辦責任 鄧炳強：按國安法修改 審批門檻沒變
鄧：擬年增最多2500部CCTV
鄧：擬年增最多2500部CCTV
涉提供串流侵權卡拉OK 18人落網
涉提供串流侵權卡拉OK 18人落網
早前因事已停職 涉酒店偷背囊 警控盜竊提堂
早前因事已停職 涉酒店偷背囊 警控盜竊提堂
著束衣咬舌亡 智障漢裁死於不幸 官指醫院改善措施適切無建議 事主母親：可接受
著束衣咬舌亡 智障漢裁死於不幸 官指醫院改善措施適切無建議 事主母親：可接受
指醫院內部統計「綁多 跌同樣多」 曾推動無約束醫護：應商討平衡
指醫院內部統計「綁多 跌同樣多」 曾推動無約束醫護：應商討平衡
等上房亡漢曾雙手抓牀欄 專家：發現惡化過程延誤
等上房亡漢曾雙手抓牀欄 專家：發現惡化過程延誤
相隔不足一年 故宮館門票8‧15起加價10元
相隔不足一年 故宮館門票8‧15起加價10元
「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人
「1+」註冊兩腸癌藥納醫局名冊 料年惠300人
輸光押回港滋擾索雙倍 港澳拘疊碼仔集團9人
輸光押回港滋擾索雙倍 港澳拘疊碼仔集團9人
新聞聯倡建永久金庸館 擬約見陳國基
新聞聯倡建永久金庸館 擬約見陳國基
黃錦輝倡嶼南推「氫能社區」 無人機運露營物資
黃錦輝倡嶼南推「氫能社區」 無人機運露營物資
考生假成績表報全國聯招 考評局報警
考生假成績表報全國聯招 考評局報警
九市速遞：粵上半年GDP增3.9%放緩 大型工業發展提速 固投零售增長收窄
九市速遞：粵上半年GDP增3.9%放緩 大型工業發展提速 固投零售增長收窄
九市速遞：新地李錦記等獲大灣區優秀ESG企業獎項
九市速遞：新地李錦記等獲大灣區優秀ESG企業獎項
九市速遞：琶洲口岸合作航企 新增8家涵台日韓
九市速遞：琶洲口岸合作航企 新增8家涵台日韓
灣區手記：吸煙投訴 ／文：尚東美
灣區手記：吸煙投訴 ／文：尚東美
【Emily】賀國慶 民建聯免費請睇愛國電影
【Emily】賀國慶 民建聯免費請睇愛國電影
【Emily】邱達根憶39年前睇兵馬俑要揸電筒
【Emily】邱達根憶39年前睇兵馬俑要揸電筒
【Emily】Lego《清明上河圖》 中銀大廈大堂展出
【Emily】Lego《清明上河圖》 中銀大廈大堂展出
【Emily】患病無法說話 美眾議員國會AI「發聲」
【Emily】患病無法說話 美眾議員國會AI「發聲」
【Emily】聘AO EO 綜合試8‧9截止報名
【Emily】聘AO EO 綜合試8‧9截止報名