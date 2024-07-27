年息逾150% 搗非法收數拘40人

毋須審核招徠 扣1/3行政費

東九龍總區周一起連續4日展開反非法收債行動，搜查一間收數公司，以涉嫌串謀刑事恐嚇拘捕公司的董事、管理層及職員，並在辦公室搜出數千名欠債人資料。警方亦在全港各區拘捕多名高利貸集團成員，共涉32男8女，年齡16至67歲，分別報稱文員、地盤工人、售貨員、保險經紀及無業，部分有黑社會背景，涉嫌串謀無牌借貸、串謀以過高利率放債、串謀刑事毁壞、串謀刑事恐嚇及「洗黑錢」等，正保釋候查。調查顯示被捕人分別參與放高利貸、組織淋紅油等非法收數活動，以及處理相關犯罪得益，涉及金額超過3000萬元。

警方稱，涉案高利貸集團會透過「cold call」或短訊以毋須審核、特快過數等招徠，實質扣起貸款四分之一至三分之一作行政費，連同需繳利息，借貸人實際所付利息遠高於法例容許年利率48%上限，部分逾150%。集團同時會透過有聯繫的收數公司追數，初時以電話及收數信，其後電話恐嚇及淋紅油等。

警方發現有借貸人被指示還款到特定的不同個人戶口，拘捕多名戶口持有人，他們當中因長期欠債未能還款，登記傀儡戶口供集團以清洗犯罪得益，有關戶口於過去半年交易總值逾3000萬元，款項會經多重交易後返回集團。

詐騙集團敲詐曾借貸者 訛稱未還清

另外，警方發現有詐騙集團以不法手段取得曾透過中介向財務公司借錢的市民個人資料，再催促他們還錢到指定戶口，詐騙共34萬元，41名事主中，其中一人損失30萬元。元朗警區過去兩周採取行動，拘捕32人，包括11男21女，年齡19歲至63歲，欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，包括一名主腦、4名骨幹，還有財務中介職員及6名傀儡戶口持有人。行動相信已瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。

警方稱，集團以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件催促他們還錢，或謊稱他們尚未還清貸款，要求借貸人將款項轉去一些不屬於財務公司的傀儡戶口。由於騙徒能講出借貸人個人資料及還款細節，事主信以為真按指示匯款。

警方發現涉案集團分工仔細，同時收購大量傀儡戶口，當事主將錢存入傀儡戶口後，集團會派員到櫃員機提款再轉入其他傀儡戶口。行動中檢獲手提電話、銀行卡、點鈔機、事主的貸款申請表及疑為騙款的現金。