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港聞

港聞二

新聞聯倡建永久金庸館 擬約見陳國基

【明報專訊】香港新聞工作者聯會昨舉辦「金庸與中國文化走向世界」研討會，其間討論建立永久金庸紀念館。聯會會長張國良說，預計紀念館將成為「可能是全世界最大的金庸文化展示館」，稍後會約見與政務司長陳國基商討。立法會議員嚴剛認為，紀念館可弘揚愛國精神，支持籌辦。金庸兒子查傳倜亦稱「當然贊成」建立紀念館，形容此事絕非簡單。

議員：金庸小說展現愛國愛港理念

嚴剛說，金庸小說宣揚以民為本，強國富民，展現金庸愛國愛港理念，「紀念金庸，就是弘揚愛國主義精神」，故支持在港打造金庸紀念館，盼能深化愛國主義教育。他謂雖然在香港當時特定社會及政治環境中，金庸對一國兩制認知有一定歷史局限，但擦亮並打響金庸這塊金字招牌，能持續點燃新時代香港人心回歸歷程中的愛國愛港燈塔。他提議紀念館展示金庸筆下經典角色，以及中國歷史相關文物如兵器，期待金庸代表香港文化走向世界。

嚴剛又說，可舉辦以金庸武俠小說為主體的金庸國際研討會，從文化、歷史、社會、民俗、民族、地理、武術等多方面探討中國傳統文化，推動形成具全球影響力的「金庸學」香港品牌效應，宣示中國傳統文化的魅力，強化香港乃至國家對全球的影響力。

建議製金庸動漫 培養年輕人愛國情操

除建立紀念館外，嚴剛表示現今青年喜愛動漫，建議製作「金庸武俠動漫大片」，培養年輕人愛國情操。他說，「既然美國迪士尼能推出《功夫熊貓》，我們香港也能打造出金庸武俠動漫大片。」查傳倜則指出，父親作品如《射鵰英雄傳》的故事複雜，難以抽取其中一段來影視創作，實行上會有難度。

香港聯合出版集團董事長傅偉中分析，金庸一生經歷中華民族從積弱到自強，其作品具愛國和民族精神。他稱集團旗下書店過去10年共出版22種有關金庸的書籍，非常願意參與籌建金庸紀念館及捐獻出版物作館藏。

張國良認為，建立金庸紀念館才能加強市民對金庸文學的認識，並向市民與旅客推廣傳統文化。他透露現仍尋求政府同意建立紀念館，未有具體時間與選址，稍後會約見政務司長陳國基商討。他笑言「我估計（政府）是很支持，沒有理由不支持，（建立金庸紀念館）是好事」，認為建館將是龐大文化發展。

相關字詞﹕香港新聞工作者聯會 金庸

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