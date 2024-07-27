輸光押回港滋擾索雙倍 港澳拘疊碼仔集團9人

借錢後「疊碼仔」陪賭 贏錢抽15%

警方有組織罪案及三合會調查科高級督察蕭卓賢稱，截至昨日，港澳警方共拘捕9人，包括6男3女，年齡21至64歲，包括7名香港人、一名澳門人及一名內地人，涉嫌與在香港發生的勒索、串謀勒索、非法禁錮及洗黑錢罪行有關，在澳門亦涉為賭博的高利貸及勒索等行為。9人分別為澳門賭場放債人、香港主腦、香港非法收債行動組、涉收取還款的銀行戶口持有人及涉打出滋擾電話的電話號碼登記人。大部分人仍被扣留調查，不排除更多人被捕，相信已瓦解該集團。

蕭稱，去年尾開始，有香港人在澳門賭場賭博時被「疊碼仔」搭訕，稱可提供貸款，需提供個人資料及簽署借貸文件。其後「疊碼仔」會陪事主賭博，從中抽取派彩約15%佣金。當事主輸光賭本，便會被「疊碼仔」集團成員陪同返酒店，以及押解返港。過程中會有澳門集團成員暗中監視事主有否報警及逃脫。當事主返港後，香港集團亦會派員到口岸接觸事主，並押解返住所，再要求事主交數萬元保證金，否則便會一直跟隨對方。

案件中所有事主借貸共約200萬元，但被要求還款共約400萬元，蕭形容是「敲詐」，行為惡劣。其中一名事主最多借貸約50萬元。