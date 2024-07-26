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港聞

港聞二

寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布

【明報專訊】寶馬汽車（香港）昨日公布，約1.4萬名客戶資料紀錄懷疑外泄，資料涉由第三方機構處理，但無交代事發時間；而屬第三方機構的外判承辦商Sanuker Inc. Limited則指曾於去年7月處理該批資料。個人資料私隱專員公署表示寶馬香港7月18日通報事件，Sanuker則於24日通報。據私隱公署說法，寶馬香港於通報至少約一周後才對外公布。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示寶馬香港做法欠理想，而據他了解，寶馬香港至昨仍未通知涉事客戶。

寶馬香港昨在網上發通告表示，事涉約1.4萬名客戶的資料，包括客戶稱謂、姓名、手機號碼和SMS訂閱選項等資訊，已報警及向公署報告，並外聘網路安全專家調查。本報昨向寶馬香港查詢，截稿前未獲回覆。公署回覆傳媒查詢稱暫未就事件接獲查詢或投訴，會按既定程序調查。

外判商去年7月處理有關資料

方保僑：提供chatbot服務

Sanuker Inc. Limited昨回覆查詢稱收到寶馬香港通報資料外泄，公司曾於去年7月處理有關資料，亦已就事件報警及向公署通報，會積極協助寶馬香港調查。

方保僑認為，企業如得悉資料外泄，應盡快知會受影響者，以及早防範。他說，一般而言機構知悉資料外泄後，需時核對外泄什麼資料、影響多少用戶等。據他了解，寶馬香港需確認受影響用戶資料，因而未通知涉事客戶。

被問到為何資料會由外判承辦商流出，方說據其了解，外判承辦商是向寶馬提供「chatbot（對話機械人）」服務，如客戶希望尋求銷售資訊時，會有chatbot簡單了解狀况，相關對話資料或「隔了一段時間無刪除」。

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