寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布

寶馬香港昨在網上發通告表示，事涉約1.4萬名客戶的資料，包括客戶稱謂、姓名、手機號碼和SMS訂閱選項等資訊，已報警及向公署報告，並外聘網路安全專家調查。本報昨向寶馬香港查詢，截稿前未獲回覆。公署回覆傳媒查詢稱暫未就事件接獲查詢或投訴，會按既定程序調查。

外判商去年7月處理有關資料

方保僑：提供chatbot服務

Sanuker Inc. Limited昨回覆查詢稱收到寶馬香港通報資料外泄，公司曾於去年7月處理有關資料，亦已就事件報警及向公署通報，會積極協助寶馬香港調查。

方保僑認為，企業如得悉資料外泄，應盡快知會受影響者，以及早防範。他說，一般而言機構知悉資料外泄後，需時核對外泄什麼資料、影響多少用戶等。據他了解，寶馬香港需確認受影響用戶資料，因而未通知涉事客戶。

被問到為何資料會由外判承辦商流出，方說據其了解，外判承辦商是向寶馬提供「chatbot（對話機械人）」服務，如客戶希望尋求銷售資訊時，會有chatbot簡單了解狀况，相關對話資料或「隔了一段時間無刪除」。