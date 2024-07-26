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港聞二

工會接逾10地盤500工人欠薪求助

【明報專訊】本港多個地盤近日接連發生欠薪事件，香港建造業總工會昨日表示，已接獲逾500名工友求助，涉款逾3000萬元。該會擔憂欠薪事件陸續有來，要求勞工處成立工作小組，協助處理連串欠薪事件，同時促請立法會盡快通過《建造業付款保障條例草案》，以保障前線工人權益。

促勞處設專組處理 速立法保障權益

建造業總工會表示，逾500名求助工人來自10多個地盤，包括東京街、淺水灣道、日出康城、烏溪沙城大宿舍及金鐘夏慤道花園等。該會理事長周思傑說，建造業界「拖糧」很大程度是業主、總承建商未在完工後即時向分判商支付工程費，引致「一層拖一層」。此外，目前建築工程數量不足，部分招標項目屢現「價低者得」，損害工程質量及拖慢基建項目整體進度；「多層分判」亦導致分判商為逃避支付工人薪金，選擇結束業務，致工程「爛尾」。

周表示，隨着私人市場萎縮，新工程變得「絕少」，而馮祥記清盤後，銀行收緊貸款，供應商亦要求貨到付款，令分判商較易出現資金周轉問題，「或者現在有些合約很『辣』，可能要兩個月才付款，或有些更無良，會故意刁難你」。

該會促請勞工處成立工作小組專責處理欠薪，並期望立法會盡快通過《建造業付款保障條例草案》及降低受條例規管的500萬元合約金額門檻。就日出康城12期地盤欠薪一事，該會稱經多日介入及調解，總承建商已與工友達成共識，會代分判商償還欠薪。

勞處：會突擊巡地盤 查欠薪罪行

勞工處回覆稱，知悉近期欠薪事件後已即時聯繫僱主和承判商，有關欠薪問題獲初步解決，會繼續跟進及協助；處方會與工會及總承判商等保持溝通，並向僱主及承判商分享工程分判管理經驗及良好人事管理措施，同時會突擊巡查建築地盤，偵查欠薪罪行。

發展局回覆稱，會全力配合立法會審議工作，讓相關條例草案盡早獲通過及實施，以保障建造業各持份者就已完成的工作收取其應得款項。就條例草案建議500萬元金額門檻，發展局表示是指主建造合約金額，局方在訂立時已充分諮詢業界；又提醒如業主刻意分拆合約，便需承擔多個承建商同時在同一工地施工的額外協調工作和風險，相信在衡量得失後，業主不會為逃避條例責任而分拆工程主合約。

相關字詞﹕欠薪 地盤 建造業總工會

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