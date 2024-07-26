區會委163增選委員 15%區選落選 黃守東宋芝齡獲委 民署：用人唯才

明報記者 劉思昆

大埔無落選者獲委 北區9佔3最多

民政事務總署回覆本報查詢表示，各區區議會主席昨根據《區議會條例》第71（2）條，委任共163名增選委員，名單已上載各區議會網頁。署方表示，政府委任增選委員的原則是「用人唯才」，會考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與社區工作的熱誠，以及兼顧有關委員會的職能等。

按該163人名單，部分為去年區選落選者，除北區有3人，灣仔、黃大仙、沙田、離島各委任兩名區選落選者。另外，元朗區議會轄下有兩個委員會，各有7名增選委員，為各區委員會中最多。翻查《區議會條例》第71（2）條，任何人只要符合參選區議會資格，而又並非區議員，區議會主席便可委任其為增選委員。

黃：料因工作經驗獲委

宋：冀接觸以往少接觸議題

黃守東昨獲委任為灣仔區議會社區參與及文化康樂委員會增選委員。他說昨日才收到委任，事前政府無接觸他，對獲委任感榮幸，冀在不同崗位繼續服務社區。被問到對落選者獲委任有何看法，他說相信政府基於其工作經驗，包括傳媒機構、廣告公關經驗，以及在灣仔地區工作而委任他。對於去年同區對手宋芝齡亦獲委任，他說：「芝齡好有能力，在不同委員會都可發揮得好。」

獲委任為灣仔區議會地區設施及工程委員會增選委員的宋芝齡說，冀接觸以往接觸不多的議題，選舉時已了解部分如交通等議題，地區設施是她想參與更多的範疇，亦因第一次獲委任，希望盡快熟悉開會流程。