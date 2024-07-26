研究：躁鬱者子女社交焦慮風險高5倍

12至21歲躁鬱發展關鍵期

躁鬱症影響全球1%至4%人口，遺傳風險逾八成，常見發病年齡為約20歲，而本港躁鬱症患病率約4%。中大醫學院團隊2016至2021年間聯同大灣區10間醫院，包括香港、廣州和深圳的醫院，招募191名父母為躁鬱症患者的6至21歲子女，以及202名父母並非患者的子女做對照組。

研究發現，躁鬱症患者子女在12歲以下的童年期可能出現行為問題，例如太好動或不願活動，風險為同齡人的兩倍。12至21歲青少年期為躁鬱發展關鍵期，患者子女傾向晚睡晚起、生理時鐘紊亂的風險較同齡人高4倍、社交焦慮風險高7.5倍；症狀亦有性別之分，男生主要表現為焦慮，女生則為睡眠延遲。

團隊籲早睡早起減風險

另一研究發現，患者子女夜間褪黑激素水平比非患者子女顯著地低，估計與他們晚間對光線較敏感、抑制褪黑激素分泌有關，料為晚睡晚起的重要原因。被問是否建議自行購買坊間褪黑激素，中大醫學院精神科學系博士畢業生封紅亮表示，其能否治療或預防躁鬱需進一步研究，提醒青少年長期服用褪黑激素可能造成依賴，壓低自身褪黑激素分泌。

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國表示，是次研究中香港較內地參加者睡得少，非躁鬱患者的子女約晚上12時多睡覺，患者子女則遲約20分鐘，起牀時間均為早上7時或之前。他建議兒童最好日睡9至10小時，青少年則8至9小時，又提醒周末不要補眠多於兩小時，以免造成晚睡晚起循環。

榮潤國又指若子女習慣晚睡晚起，並影響學習生活、社交焦慮、超過兩周情緒明顯低落，應向專業人士求助；大多數躁鬱患者會先抑鬱發作，當中較年輕時首次出現抑鬱、嗜睡、食量增加等不典型症狀者，後期罹患躁鬱風險會更高。

團隊建議躁鬱症患者子女早睡早起，睡前避免過度使用電子產品，可用眼鏡遮蔽藍光，早上則要適度活動和暴露在光照中；如子女害怕社交，父母可在專業人士指導下鼓勵子女鍛煉。除了遺傳因素，團隊提醒患者子女容易焦慮或與家庭有關，提醒患者盡量控制好自身病情。