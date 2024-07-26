國民教育不應一味唱好 情感正或反「終看學生」

盼教局忍讓 讓學校摸索如何教

蘇炳輝表示，學校難以「教學生愛不愛國」，認為需讓學生經歷和見識多些，從而產生情感，「正面或反面，最終也是看學生自己」。他續說，國家的科技領域確在過去10年突飛猛進，同時社會或有不同問題，認為學生需了解各方面，他們長大後或會立志改變國家，才是「做教育的重要之處」。他盼教育局「有時容忍、有時忍讓」，讓教師慢慢摸索如何推展國民教育。

回顧2012年「反國教」爭議，蘇炳輝指當年很多市民憂慮國教等同「很強迫性或很粗暴的洗腦教育」，最終煞停。他自言至今仍認同需推展國民教育，問題根源是「怎樣做（國教），而不是做不做」。

兩次社運 幸見「老師愛學生」

及後本港經歷2014年雨傘運動、2019年反修例運動。蘇形容是社會的一場洗禮，「結果可能令到很多人不開心」，有人離開，亦有人留下。他說，作為教育工作者，從兩次運動中皆看到「校長、老師很疼愛學生」，學生是社會的將來，「疼愛這些學生、很愛這些學生，應該是整個社會或整個城市要做的事」。

教員室曾現暗湧 社會同需復和

社運伴隨的撕裂，亦蔓延各校教學團隊。蘇炳輝認同2019年是教員室「最多暗湧」的一年，認為時至今日學界均需復和，慶幸留下來的教師「願意放下其他東西，把學生的福祉放最首（位）」。至於社會，他說同樣需要復和，「（要讓）大家更加真心愛這個地方，願意讓這個地方再一次繁榮，再一次向前走」。