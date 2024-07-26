 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國民教育不應一味唱好 情感正或反「終看學生」

【明報專訊】教育局上周公布《小學教育課程指引》定稿，首次將愛國主義教育正式寫入課程。津貼小學議會主席蘇炳輝表示，近年學界一直推展國民、國安教育及中華文化，愛國主義教育並非新鮮事，認為理想的國民教育非一味「唱好」，學生長大後或立志「改變不好或不公的現象」，國家才會進步。

盼教局忍讓 讓學校摸索如何教

蘇炳輝表示，學校難以「教學生愛不愛國」，認為需讓學生經歷和見識多些，從而產生情感，「正面或反面，最終也是看學生自己」。他續說，國家的科技領域確在過去10年突飛猛進，同時社會或有不同問題，認為學生需了解各方面，他們長大後或會立志改變國家，才是「做教育的重要之處」。他盼教育局「有時容忍、有時忍讓」，讓教師慢慢摸索如何推展國民教育。

回顧2012年「反國教」爭議，蘇炳輝指當年很多市民憂慮國教等同「很強迫性或很粗暴的洗腦教育」，最終煞停。他自言至今仍認同需推展國民教育，問題根源是「怎樣做（國教），而不是做不做」。

兩次社運 幸見「老師愛學生」

及後本港經歷2014年雨傘運動、2019年反修例運動。蘇形容是社會的一場洗禮，「結果可能令到很多人不開心」，有人離開，亦有人留下。他說，作為教育工作者，從兩次運動中皆看到「校長、老師很疼愛學生」，學生是社會的將來，「疼愛這些學生、很愛這些學生，應該是整個社會或整個城市要做的事」。

教員室曾現暗湧 社會同需復和

社運伴隨的撕裂，亦蔓延各校教學團隊。蘇炳輝認同2019年是教員室「最多暗湧」的一年，認為時至今日學界均需復和，慶幸留下來的教師「願意放下其他東西，把學生的福祉放最首（位）」。至於社會，他說同樣需要復和，「（要讓）大家更加真心愛這個地方，願意讓這個地方再一次繁榮，再一次向前走」。

上 / 下一篇新聞

泥頭車司機站近 挖泥機轉動夾斃 工會質疑無圍封作業範圍 發展局：停承建商投標資格
泥頭車司機站近 挖泥機轉動夾斃 工會質疑無圍封作業範圍 發展局：停承建商投標資格
田北辰：用簡單科技 很多意外可避
田北辰：用簡單科技 很多意外可避
3部門遏炒場 維園網球場拘3人 包括一外傭
3部門遏炒場 維園網球場拘3人 包括一外傭
馬會收回「和波」派彩 有戶口變負數
馬會收回「和波」派彩 有戶口變負數
黎案裁表證成 11月自辯 辯方案情料需30天
黎案裁表證成 11月自辯 辯方案情料需30天
李偕顧問團午餐會 商界關注高利率北上消費
李偕顧問團午餐會 商界關注高利率北上消費
烏促防俄藉港避制裁 港府：嚴遵聯國議決
烏促防俄藉港避制裁 港府：嚴遵聯國議決
誨人卅八載 蘇炳輝將卸任津小議會主席 陰晴縱不定 續守教育之美
誨人卅八載 蘇炳輝將卸任津小議會主席 陰晴縱不定 續守教育之美
津小調查揭來年逾90校縮班
津小調查揭來年逾90校縮班
研究：躁鬱者子女社交焦慮風險高5倍
研究：躁鬱者子女社交焦慮風險高5倍
疑翻艇墮海 六旬漢溺斃
疑翻艇墮海 六旬漢溺斃
工總總商會倡港多吸東盟學生 利人才交流 稱港科研吸引但推廣不夠 畢業將成橋樑助拓市場
工總總商會倡港多吸東盟學生 利人才交流 稱港科研吸引但推廣不夠 畢業將成橋樑助拓市場
東盟創科冒起 成港專業服務商機
東盟創科冒起 成港專業服務商機
等上房亡漢 工友曾查手帶「似正睡」 法醫料發現時已死數句鐘
等上房亡漢 工友曾查手帶「似正睡」 法醫料發現時已死數句鐘
事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號
事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號
寓所變太空油工場 3男女被捕
寓所變太空油工場 3男女被捕
區會委163增選委員 15%區選落選 黃守東宋芝齡獲委 民署：用人唯才
區會委163增選委員 15%區選落選 黃守東宋芝齡獲委 民署：用人唯才
工會接逾10地盤500工人欠薪求助
工會接逾10地盤500工人欠薪求助
寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布
寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布
上司不滿擅放補假 揭總督察涉呃OT
上司不滿擅放補假 揭總督察涉呃OT
村屋檢3700萬元大麻花 兩男控販毒今提堂
村屋檢3700萬元大麻花 兩男控販毒今提堂
涉濫發免針紙控取用電腦 醫生准百萬元保釋
涉濫發免針紙控取用電腦 醫生准百萬元保釋
最長流感季28周終結 衛署歸因病毒轉變
最長流感季28周終結 衛署歸因病毒轉變
潮行GBA：八達肇慶 湖石懷古
潮行GBA：八達肇慶 湖石懷古
灣區手記：刺客變無客 ／文：尚東美
灣區手記：刺客變無客 ／文：尚東美
【Emily】巴奧港將免費搭九巴一年 可為巴士命名 楊潤雄飛抵巴黎 領通行證好興奮
【Emily】巴奧港將免費搭九巴一年 可為巴士命名 楊潤雄飛抵巴黎 領通行證好興奮
【Emily】陳智思重遊母校 讚玫瑰崗100分
【Emily】陳智思重遊母校 讚玫瑰崗100分
【Emily】暑期金多寶下周二攪珠 頭獎可達5000萬
【Emily】暑期金多寶下周二攪珠 頭獎可達5000萬
【Emily】數字政策辦公室成立 設3科別
【Emily】數字政策辦公室成立 設3科別
【Emily】校園室內數碼地圖 恒大提供精準導航 首間教育機構應用
【Emily】校園室內數碼地圖 恒大提供精準導航 首間教育機構應用
【Emily】中央政府足球賽 港澳辦隊丙組奪冠
【Emily】中央政府足球賽 港澳辦隊丙組奪冠