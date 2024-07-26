津小調查揭來年逾90校縮班

全港現有約422間津貼小學，今年9月新學年，有一間收生不足被教育局「派0班」小一，該級轉私立營辦。蘇炳輝說，雖然被「派0班」的小學由去年5間減至今年1間，但他對學齡人口變化仍悲觀，指津貼小學議會調查反映「中游學校」的小一級有部分縮減一兩班，趨勢值得關注，亦讓教界憂慮很大，料有更多學校開班不足，「有更大危機（逼近）殺校邊緣」。

「又一波移民」 天循廿學生退學

近年移民潮下亦有學生中途退學。蘇炳輝以他任職的天水圍循道衞理小學為例，最近學期末有20多名學生退學，個別家長表示「要搭移民尾班車」，「我以為已經停止，怎料還有一波移民」。他說，部分港人透過俗稱「5+1移民計劃」持英國國民（海外）護照（BNO）申請入籍英國，「有人說，可能6年後，人們會回流，是否會發生？我不敢說」。他提到1997年移民潮，不少人見社會穩定便回流香港，惟今波移民潮變數多，人們離港原因亦有別過往。

蘇炳輝提到，政府輸入人才計劃下，較多「人才家長」安排入讀高小或初中。他稱這些計劃反映「香港教育仍很吸引」，但未見可彌補初小學生缺口。

指「人才子女」未補初小生缺口

根據政府統計，適齡讀小學的居港6歲人口，將在2029年跌至「谷底」的31,500，較現年49,600銳減36.5%。教育局近年表明學齡人口呈「結構性下降」趨勢，津小議會過往多次建議下降開班線、全港實行小班教學。

現時官津小學獲派16人便達開班線，滿24人可開兩班（平均每班12人）。局方本月初在立法會重申現時開班線已很寬鬆，且已加速推行小班教學，又稱理解收生極困難的學校會爭取續辦，但每級學生太少會影響整體教育效益，呼籲辦團及早考慮併校等方案。