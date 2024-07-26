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港聞

港聞二

誨人卅八載 蘇炳輝將卸任津小議會主席 陰晴縱不定 續守教育之美

【明報專訊】在教育界的時光轉眼已38年，津貼小學議會主席蘇炳輝即將卸任，並離開創校的天水圍循道衞理小學（下稱天循）。他接受本報專訪回顧教界歷來的陰晴不定，但不變的是學生均有所成長，作為校長見證他們步向不同人生路。他一直認為做校長可以堅持心中「美好且理想的教育理念」，寄語教界莫因過分憂心，導致「教育之美」化為烏有。

明報記者 鄧佾文 葉希雯 黃嘉妍

天水圍創校 辦海外團拓學生視野

蘇炳輝先後任職3間小學，1999年到天循做創校校長，見證校地動土，又記得早年外界視當區是「悲情城市」，無阻小伙子隻身接受挑戰。他讀書時曾到中小學實習，「發覺小學生很純真，要modify（改變）他們或建立品格，都是最好的時機，所以選擇從小學開始」。

蘇說部分學生家境未必很好，「我們反而要提供最好的給他們」，這理念不止體現於日常校園生活，也見於校方鼓勵所有學生海外交流，例如率團赴新加坡，讓學生見識別人全英語上課，「聽不明？返來要畀心機學喇」，冀學生「知道世界很大，是有希望的」。

難忘舊生變社工 助家長渡難關

大半生投入教育，蘇炳輝最難忘是在大小事上見證「教育之美」。他記得有舊生早年回母校做書記，離校進修後，再次回校做社工，「不知是否因為成長於此，她很了解天水圍家庭的需要」。疫下有家長幾乎買不起食物，這名天循社工將超市券送到學生家樓下，蘇炳輝還記得家長寫回感謝卡：「正因為你們鼓勵，幾難我都會捱落去。」這舊生當年成績不起眼，但她堅毅和願嘗試的精神，已烙印於校長心中。蘇稱她後來再修讀特殊教育課程，成為教師。

蘇又說，曾有天循教師放工後目睹學生坐在餐廳外做功課，細問下知道他正等媽媽放工。那教師與家長商量，乾脆提出課後照顧學生，晚飯後再讓媽媽接回，「這看似很美的事，但有同事指有風險」。蘇稱作為校長，常面對這些掙扎，他明白雙方看法，所以會加以提醒教師，但同時為其「back up（撐腰）」。他相信如同教界發生不同的事，「美麗的事，不應被憂心或戒備，因此被消滅」。

「美麗的事，不應被戒備消滅」

蘇認為做教育最有趣之處在於看見學生有不同的人生，不論學生乖或曳，都會重視。近日與舊生重聚，有人已做大學教授，有人做英泥廠技工，「不知他們是否𧨾我，話咁多年，淨係記得你（蘇）一個老師」。

經歷1990年代及近年移民潮，蘇炳輝自言無打算離開，「我都幾鍾意香港」。他說社會確有轉變，認為政府正急於讓城市變得更好，「這願景是好的，但要照顧現正在香港的人的想法，特別是教育界的人，要珍惜願意默默耕耘的校長和老師」。

盼教局續諮詢 顧教界意見

即將卸任津小議會主席，但蘇炳輝未離開教界，將接受新挑戰。他希望教育局保持與議會溝通，莫忽視諮詢，指當局推展政策時可能有「美好的原意」，但教界是否認同這些原意值得深思，「常說上有政策，下有對策，這就不會做得好」。

相關字詞﹕小學校長 蘇炳輝 津貼小學議會

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