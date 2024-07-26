馬會收回「和波」派彩 有戶口變負數

倘循戶口下注 結餘須變正數

據悉馬會今次收回錯誤賽果派彩並非首例，過去亦有受注球賽最終公布賽果和原先公布有別，馬會要收回已派出彩金；亦曾有球賽角球數目於完場後公布和大會最終公布有異，馬會仍將兩個結果視為中彩，同獲派彩。今次馬會並無公布受影響戶口數目和涉及款額。網上流傳有受影響戶口負數高達六位數。

至於市民投注戶口出現負數如何處理，據了解馬會一貫程序是市民如要繼續透過戶口下注，便須令結餘回復正數，金額為可以下注的最低款項。

馬會：安排與主要博彩商一致

馬會昨日回覆查詢表示，就7月24日「FB8218 阿根廷男奧足 對 摩洛哥男奧足」的球賽，阿根廷於補時16分鐘內扳平2：2和局，而比賽晚上11時07分因場內騷亂而停止；根據一貫標準程序，足智彩按業內資訊及官方信息來源，包括奧運及國際足球總會官方網站核實賽果後，於當晚約11時52分按當時比數2：2派彩。

馬會及後得悉賽事並未結束，大會於7月25日凌晨約零時38分公布經VAR覆核，由阿根廷取得的賽事第四個入球被判越位無效；經額外補時3分鐘，最終以1：2結束。馬會稱，足智彩於核實後根據《足球博彩規例》以1：2的官方賽果派彩，安排與全球其他主要博彩營辦商一致。