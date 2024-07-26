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港聞一

3部門遏炒場 維園網球場拘3人 包括一外傭

【明報專訊】近年康文署康體設施「炒場」嚴重，署方與入境處及警方本月13日聯合行動，在維園網球場拘捕3名涉嫌炒場者，另在維園及香港網球中心網球場發現4宗有關租用人違反「康樂及體育設施使用條件」個案，其中一人被署方暫時取消預訂康樂設施資格360日。立法會民政及文化體育事務委員會委員鄭泳舜回覆本報查詢稱，建議署方透過更多的三方合作及「放蛇」打擊炒場。

4宗違規 一人禁預訂360天

康文署指出，行動中拘捕的3名涉嫌炒場者其中一人為外傭，涉轉售場地賺取報酬，違反逗留條件；入境處亦拘捕一名涉在無合理辯解下使用及管有他人身分證者，正調查被捕人涉及的入境罪行，不排除有其他涉案人被捕。

康文署另發現4宗租用人違反「康樂及體育設施使用條件」個案。署方回覆查詢稱，當中一人因累積兩次違規紀錄，被暫停預訂康文署康體設施資格90天；一人因違規轉讓用場許可證，被暫停預訂資格360天。

鄭泳舜表示支持康文署聯合行動，但稱署方去年11月推出「SmartPLAY康體通」後，他仍收到不少炒場投訴，冀今次並非單一行動，亦希望署方利用是次個案多宣傳，讓市民知道政府決心打擊炒場。

康體通至今 10人禁訂場360天

康文署表示，去年全年至今年5月底收到約300宗有關炒場投訴，SmartPLAY去年11月推出至今年6月已主動抽樣巡查逾34萬次，其間558名租用人或用場人士被發現沒在場使用設施，當中26名租用人因累積兩次違規紀錄而被暫停預訂康文署康體設施資格90天；另10名租用人因違規轉讓用場許可證被暫停預訂資格360天。

康文署又指，署方過去兩個月巡察顯示，涉及香港網球中心的用場人士違反有關「不在場使用」的個案有下降趨勢，反映行動有一定成效；強調會繼續改善訂場制度及電腦系統，包括考慮將抽籤方式預訂設施的安排擴展至其他熱門項目、加強懲罰等，詳情稍後公布。

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