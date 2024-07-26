泥頭車司機站近 挖泥機轉動夾斃 工會質疑無圍封作業範圍 發展局：停承建商投標資格

警方昨早9時許接獲工人報案，42歲潘姓男子在荔崗街近浩景臺的地盤工作時，頭部被夾在泥頭車及挖泥機之間昏迷。救援人員到場救出潘，他頭部重傷，當場證實死亡，遺體臨時放在兩車之間，以白布遮蓋。警方到地盤調查，向挖泥機機手了解事發經過，案件列工業意外，事主死因待驗屍確定。潘的妹夫等3名家屬接獲通知後趕赴現場，眾人驚聞噩耗，神色哀傷。

現場消息稱，潘駕駛泥頭車倒車進入地盤，停泊於貼近挖泥機位置，其後站在兩車之間，挖泥機疑突然轉動，將他的頭夾於泥頭車車斗與挖泥機之間，他面朝車斗，後腦貼近挖泥機機身，雙腿屈曲站立，動彈不得。部分膠護欄放在挖泥機轉動部分的下方。

「倘有人睇住叫一聲或救條命」

建造業總工會理事長周思傑回覆查詢稱，根據事發圖片，挖泥機與泥頭車距離貼近，他留意到現場無圍封機器作業範圍，認為工地管理出問題，因安全主任應在場監管及協調，包括留意挖泥機的平衡、機器轉動範圍是否有人出入，「如果當時有人睇住，叫一聲可能就救番條命」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者是泥頭車司機，與父母同住，是家庭經濟支柱，家屬事後到場了解，現階段欲知道意外成因，並希望僱主及地盤即時援助。蕭指暫不清楚事主為何站在泥頭車車尾，惟就安全角度而言，挖泥機應裝有感應器，一旦操作時感應到附近有物件並會構成危險，可即時「停機」，另提醒工人應站在安全位置。

涉事劍虹地基無回覆

翻查資料，新界葵涌荔崗街的葵涌市地段第515號用地，於2022年由政府以11億元批出，中標的「中信泰富」計劃興建中型單位為主，預計投資額約40億元，每平方呎約1.5萬元。地盤外昨見掛有「劍虹地基有限公司」標誌。本報就事件向中信股份及劍虹地基查詢，至截稿前無回覆。根據發展局網站，「劍虹地基有限公司」是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，昨日所見投標資格已被取消。

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