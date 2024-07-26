 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

泥頭車司機站近 挖泥機轉動夾斃 工會質疑無圍封作業範圍 發展局：停承建商投標資格

【明報專訊】葵涌荔崗街地盤昨日發生致命工業意外。一名泥頭車男司機被發現夾在泥頭車車尾與挖泥機之間，當場證實死亡。初步調查相信，司機站在車尾，挖泥機轉動時將他夾斃。勞工處派員跟進案件。發展局發言人表示已向涉事承建商發通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格。勞工處向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事挖掘機，並正調查意外成因。

警方昨早9時許接獲工人報案，42歲潘姓男子在荔崗街近浩景臺的地盤工作時，頭部被夾在泥頭車及挖泥機之間昏迷。救援人員到場救出潘，他頭部重傷，當場證實死亡，遺體臨時放在兩車之間，以白布遮蓋。警方到地盤調查，向挖泥機機手了解事發經過，案件列工業意外，事主死因待驗屍確定。潘的妹夫等3名家屬接獲通知後趕赴現場，眾人驚聞噩耗，神色哀傷。

現場消息稱，潘駕駛泥頭車倒車進入地盤，停泊於貼近挖泥機位置，其後站在兩車之間，挖泥機疑突然轉動，將他的頭夾於泥頭車車斗與挖泥機之間，他面朝車斗，後腦貼近挖泥機機身，雙腿屈曲站立，動彈不得。部分膠護欄放在挖泥機轉動部分的下方。

「倘有人睇住叫一聲或救條命」

建造業總工會理事長周思傑回覆查詢稱，根據事發圖片，挖泥機與泥頭車距離貼近，他留意到現場無圍封機器作業範圍，認為工地管理出問題，因安全主任應在場監管及協調，包括留意挖泥機的平衡、機器轉動範圍是否有人出入，「如果當時有人睇住，叫一聲可能就救番條命」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者是泥頭車司機，與父母同住，是家庭經濟支柱，家屬事後到場了解，現階段欲知道意外成因，並希望僱主及地盤即時援助。蕭指暫不清楚事主為何站在泥頭車車尾，惟就安全角度而言，挖泥機應裝有感應器，一旦操作時感應到附近有物件並會構成危險，可即時「停機」，另提醒工人應站在安全位置。

涉事劍虹地基無回覆

翻查資料，新界葵涌荔崗街的葵涌市地段第515號用地，於2022年由政府以11億元批出，中標的「中信泰富」計劃興建中型單位為主，預計投資額約40億元，每平方呎約1.5萬元。地盤外昨見掛有「劍虹地基有限公司」標誌。本報就事件向中信股份及劍虹地基查詢，至截稿前無回覆。根據發展局網站，「劍虹地基有限公司」是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，昨日所見投標資格已被取消。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕荔崗街 葵涌

上 / 下一篇新聞

田北辰：用簡單科技 很多意外可避
田北辰：用簡單科技 很多意外可避
3部門遏炒場 維園網球場拘3人 包括一外傭
3部門遏炒場 維園網球場拘3人 包括一外傭
馬會收回「和波」派彩 有戶口變負數
馬會收回「和波」派彩 有戶口變負數
黎案裁表證成 11月自辯 辯方案情料需30天
黎案裁表證成 11月自辯 辯方案情料需30天
李偕顧問團午餐會 商界關注高利率北上消費
李偕顧問團午餐會 商界關注高利率北上消費
烏促防俄藉港避制裁 港府：嚴遵聯國議決
烏促防俄藉港避制裁 港府：嚴遵聯國議決
誨人卅八載 蘇炳輝將卸任津小議會主席 陰晴縱不定 續守教育之美
誨人卅八載 蘇炳輝將卸任津小議會主席 陰晴縱不定 續守教育之美
津小調查揭來年逾90校縮班
津小調查揭來年逾90校縮班
國民教育不應一味唱好 情感正或反「終看學生」
國民教育不應一味唱好 情感正或反「終看學生」
研究：躁鬱者子女社交焦慮風險高5倍
研究：躁鬱者子女社交焦慮風險高5倍
疑翻艇墮海 六旬漢溺斃
疑翻艇墮海 六旬漢溺斃
工總總商會倡港多吸東盟學生 利人才交流 稱港科研吸引但推廣不夠 畢業將成橋樑助拓市場
工總總商會倡港多吸東盟學生 利人才交流 稱港科研吸引但推廣不夠 畢業將成橋樑助拓市場
東盟創科冒起 成港專業服務商機
東盟創科冒起 成港專業服務商機
等上房亡漢 工友曾查手帶「似正睡」 法醫料發現時已死數句鐘
等上房亡漢 工友曾查手帶「似正睡」 法醫料發現時已死數句鐘
事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號
事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號
寓所變太空油工場 3男女被捕
寓所變太空油工場 3男女被捕
區會委163增選委員 15%區選落選 黃守東宋芝齡獲委 民署：用人唯才
區會委163增選委員 15%區選落選 黃守東宋芝齡獲委 民署：用人唯才
工會接逾10地盤500工人欠薪求助
工會接逾10地盤500工人欠薪求助
寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布
寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布
上司不滿擅放補假 揭總督察涉呃OT
上司不滿擅放補假 揭總督察涉呃OT
村屋檢3700萬元大麻花 兩男控販毒今提堂
村屋檢3700萬元大麻花 兩男控販毒今提堂
涉濫發免針紙控取用電腦 醫生准百萬元保釋
涉濫發免針紙控取用電腦 醫生准百萬元保釋
最長流感季28周終結 衛署歸因病毒轉變
最長流感季28周終結 衛署歸因病毒轉變
潮行GBA：八達肇慶 湖石懷古
潮行GBA：八達肇慶 湖石懷古
灣區手記：刺客變無客 ／文：尚東美
灣區手記：刺客變無客 ／文：尚東美
【Emily】巴奧港將免費搭九巴一年 可為巴士命名 楊潤雄飛抵巴黎 領通行證好興奮
【Emily】巴奧港將免費搭九巴一年 可為巴士命名 楊潤雄飛抵巴黎 領通行證好興奮
【Emily】陳智思重遊母校 讚玫瑰崗100分
【Emily】陳智思重遊母校 讚玫瑰崗100分
【Emily】暑期金多寶下周二攪珠 頭獎可達5000萬
【Emily】暑期金多寶下周二攪珠 頭獎可達5000萬
【Emily】數字政策辦公室成立 設3科別
【Emily】數字政策辦公室成立 設3科別
【Emily】校園室內數碼地圖 恒大提供精準導航 首間教育機構應用
【Emily】校園室內數碼地圖 恒大提供精準導航 首間教育機構應用
【Emily】中央政府足球賽 港澳辦隊丙組奪冠
【Emily】中央政府足球賽 港澳辦隊丙組奪冠