東盟創科冒起 成港專業服務商機

工總今年5月訪問120間會員企業，45%有東盟業務，其中61%在越南、10%在柬埔寨，老撾僅一間企業提供專業服務；在東盟有業務的企業中，製衣和紡織業佔60%、塑膠和玩具生產佔11%，專業服務有17%。

制度落後是挑戰 「無風險無回報」

莊子雄說，東盟近年很多初創企業，對產品構思、設計和專利申請等服務需求龐大，該些服務正是本港強項；會計、法律和仲裁等也是香港賣點。他稱不少東盟國家較遲開放，發債、稅務、外匯管制和專利制度較本港和西方落後，是港商需承受的風險，惟營商總要發展新市場和機會，「做生意就是這樣，無風險哪裏有return（回報）」。

指東盟發展快 港應提早開拓

陳瑞娟認同，東盟每個成員國的監管和體制很參差，港商正好能提供法律、會計、諮詢和金融等專業服務，協助外資在當地落戶。她說東盟經濟發展急速，中產人口增長快，建議港商提早進入新興市場，開拓為中產提供資產管理和財務規劃的服務；又稱東盟電子商貿發展迅速，本港在發展金融科技和電子消費方面有經驗，亦可提供相關服務。

陳說，全球經濟重點逐步東移，國際貨幣基金預測未來兩年亞洲國內生產總值（GDP）增長為4.5%至4.6%，高於全球平均增長3.2%，可見東盟國家發展潛力。