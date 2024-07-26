工總總商會倡港多吸東盟學生 利人才交流 稱港科研吸引但推廣不夠 畢業將成橋樑助拓市場

明報記者 張逸羲

目前政府資助專上院校非本地限額為20%，2024/25學年起倍增至40%。教資會回覆本報數據顯示，八大過去5個學年共招收29,944名首年非本地學生，其中1911人來自東盟國家，每年介乎276至416人；近半東盟學生來自印尼，越南和柬埔寨分別有138和8人，無學生來自老撾。

陳瑞娟：越柬正轉型 需大量培訓

陳瑞娟認為，本港科研成果超卓，設有成熟專利制度保護知識產權，將科研轉化為國內生產總值（GDP），加上大灣區龐大人口作為科研試驗、生產基地和銷售市場，令創科成為本港一大吸引力，「只是推廣不夠多」。她說越南和柬埔寨正推動產業轉型，需要大量人手培訓和技術提升（upskilling），本港既可吸引當地創科人才來港，亦可提供教育和培訓，建議鼓勵東盟學生來港升學，甚至本地院校在當地提供實體或網上課程，推動兩地人才交流。

莊子雄料升學意欲隨貿易漸增

莊子雄形容東盟儼如「十幾二十年前的中國」，老撾則較落後，「可能是30年前的中國」，參考內地發展速度，相信東盟潛力龐大。他說東盟年輕人口多，可成為人才基地，惟部分國家教育制度未完善，而本港擁有5間世界百大大學，教育面向國際且以英語授課，職業訓練也出色，建議吸引更多東盟學生來港升學。

莊稱，本港培訓的東盟學生很搶手，不少越南留學生回國後加入當地港商，因他們既熟悉越南文化亦接受香港價值觀，「香港那套很好，又有法治又有integrity（誠信），做事又有板有眼」；若學生留港發展，「可以貢獻與當地的關係」，相信不少有意在東盟拓展業務的港商會聘請。至於如何吸引當地學生來港，他認為本港與東盟貿易愈趨頻繁，來港升學意欲隨之增加，「有市場需要，自然會有供應」。

盼東盟行發掘稅務優惠 多設經貿辦

搶企業方面，陳瑞娟說本港集資能力強、融資渠道面向國際，來港上市亦可提升國際知名度，又稱縱使越南設有交易所，當地仍有5間企業來港上市，涉及航空、啤酒、奶類製品、地產和電子零件行業。她期望東盟之旅能發掘更多稅務優惠，例如本港與越南和柬埔寨現有雙邊稅收協議，冀可爭取與老撾訂立協議，並期望總商會與柬老兩國簽署合作備忘錄，讓港商掌握當地新政策和優惠的第一手資料。

莊子雄期望，港府在東盟設立更多經濟貿易辦事處，並爭取更多簽證優惠，惟認為前提是與老撾等地經貿漸多，「如果老撾覺得與你沒有生意，為何要給visa-free（免簽證）你呢？」