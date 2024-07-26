烏促防俄藉港避制裁 港府：嚴遵聯國議決

烏克蘭外交部引述庫列巴在與李家超的會面強調，對俄制裁有必要，「香港作為一個建基於對法治堅定不移尊重的高度發達自由經濟體，其聲譽不應被俄羅斯的陰謀破壞」。

港府回覆稱，李家超會上解釋法治精神在港備受尊重。發言人重申，特區政府履行並嚴格實施聯合國安理會議決的制裁。港府先前曾回覆路透查詢稱，不會也無權執行單方面制裁。

《紐時》指俄空殼公司經港買晶片

京稱無供武 促美反思責任

《紐時》報道，文咸東街135商業中心最少有4間俄國商人控制的空殼公司，據公司註冊署資料，居港的奇琴湼夫（Alexey Chichenev）與拍檔2008年起在上址開設空殼公司，2022年底高峰空殼公司最少達11間，部分公司屢由多名報稱居全球各地的俄籍者轉換持有權。

報道引用俄國海關資料，烏戰前只兩間本港公司對俄出售晶片，前年烏戰後其他上址登記的空殼公司紛加入，多年來共向俄軍事電子公司Staut出售總值逾2100萬美元（約1.64億港元）被限制出口的晶片。

美國財政部上月公布制裁奇琴湼夫和上述空殼公司。奇琴湼夫在家門前回應《紐時》稱，不記得哪名友人委託他接管在港公司，這些公司經營進口美國和台灣晶片到中國內地的生意，自己只負責轉帳，不清楚業務詳情。

（法新社/紐約時報）