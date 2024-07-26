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港聞

港聞二

李偕顧問團午餐會 商界關注高利率北上消費

【明報專訊】新一份《施政報告》公眾諮詢已展開，特首李家超本周與特首顧問團分3組進行午餐會議，出席者包括長實集團主席李澤鉅、信置主席黃志祥等多名重量級商界人士。據了解，商界跟李會面時，多提出討論宏觀經濟問題，關注美元維持高利率對本港影響，也有談及深圳等鄰近地區消費物價低對本港挑戰等。

分3組舉行 李澤鉅黃志祥在席

李家超下周將率領代表團出訪老撾、柬埔寨、越南3個東盟成員國；本港亦正申請加入東盟牽頭的《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）。據悉，與顧問團成員的會面亦曾討論如何更好融入國家發展大局，以及把握一帶一路和RCEP機遇。

3場午餐會議分別於本月22日、23日及昨日在金鐘「萬豪金殿」進行，由身兼特首顧問團主席的李家超主持。會議按顧問團所屬3個組別分組舉行，即「經濟高質量與持續發展」、「創新與創業」及「區域與環球協作」，政務司長陳國基、財政司長陳茂波和署理律政司長張國鈞亦有出席。

港府昨發稿稱，顧問團討論各項與香港未來發展攸關的議題，包括本港如何在經濟轉型和地緣政治變化中鞏固國際金融、航運和貿易中心地位；更好融入國家發展大局尋找機遇；以及如何通過吸引資金和人才，助力本港創新科技發展等。李家超任內第三份《施政報告》將於今年10月發表，他昨感謝成員就本港現况和未來發展提出見解和建議。

消息稱，是次會議成員關注本港在拼經濟、惠民生方面如何做得更好，尤其面對經濟轉型和地緣政治變化，如何保持本港國際性和作為亞洲國際城市特質，並繼續加強吸引投資、企業和人才策略等。

長實集團回覆稱，李澤鉅出席會議時就《施政報告》提出意見，惟不適宜公開有關內容。有與會者也表示不便透露會議內容。

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