黎案裁表證成 11月自辯 辯方案情料需30天

辯方或召專家談Signal

黎智英（76歲）否認兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。法官杜麗冰昨甫開庭表示，考慮了控辯雙方陳辭後裁定3罪表證成立。辯方休庭索取指示後稱黎會作供，此外辯方亦可能傳召一名專家證人就通訊平台Signal作供，或以書面形式處理。《蘋果》公司一方表示沒有辯方案情。

杜官稱下一事項是何時再續審案件，鑑於法官李運騰個人難處，8月29日前不會開庭，而杜官和法官李素蘭9至10月亦分別有案件要處理。辯方稱，預計黎智英的主問需時約5天，法官李運騰稱考慮涉案刊物數量，預計盤問需多雙倍時間，辯方笑言這已是樂觀估算。

杜官表示，若認為打斷黎作供不理想，可安排案件11月續審，辯方稱經商議後可於法庭最早的檔期即11月20日續審，法官李運騰詢問需否預留12月檔期，辯方預計辯方案情需時約30天。

本案去年12月18日開審，控方傳召從犯證人張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒和陳梓華，以及非本案被告周達權共6名主要證人作供，另播放黎智英的訪問和節目片段，上月完成舉證。辯方在中段陳辭稱串謀罪須包含非法元素，證據只顯示被告之間有合法協議，《港區國安法》實施後協議失效，眾人亦無建立新協議做違法行為，控方則認為案中證據充分和直接，黎智英和《蘋果》立場始終如一。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）